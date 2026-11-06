Gắn trách nhiệm đảng viên với từng nhóm hộ gia đình

Gần dân, sát việc

Để khắc phục tình trạng hành chính hóa, xa rời cơ sở, thời gian qua, nhiều chi bộ trong Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đã chủ động chia địa bàn thôn, tổ dân phố thành các nhóm hộ liền kề, mỗi nhóm từ 10 đến 20 hộ và phân công đảng viên trực tiếp phụ trách. Trong đó chú trọng lựa chọn những đồng chí sinh sống tại địa bàn, có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm và nắm chắc tình hình dân cư.

Đảng viên Chi bộ thôn Văn Miếu, xã Tân Yên gặp gỡ, trò chuyện với Nhân dân trong thôn.

Tại Chi bộ thôn Văn Miếu, xã Tân Yên, sau sáp nhập từ các chi bộ thôn Lý, Cầu Cần và Văn Miếu, thôn có 681 hộ, chi bộ có 73 đảng viên. Để bảo đảm 100% đảng viên được giao nhiệm vụ, chi bộ phân công mỗi đồng chí phụ trách từ 10 đến 15 hộ. Đồng chí Đặng Thanh Cường, Bí thư Chi bộ cho biết: “Đảng viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách, tham gia phong trào thi đua, thực hiện nghĩa vụ thuế, quỹ và kịp thời nắm bắt tình hình các hộ được giao phụ trách. Với những hộ chưa thực hiện nghiêm túc, đảng viên phụ trách phải tìm hiểu nguyên nhân, vận động và báo cáo chi bộ”.

Nhiệm vụ của đảng viên phụ trách nhóm hộ tập trung vào ba nội dung: Tuyên truyền – Lắng nghe - Phản ánh. Không chỉ phổ biến chủ trương, chính sách bằng cách thức gần gũi, dễ hiểu, đảng viên còn phải nắm bắt hoàn cảnh khó khăn, tâm tư, nguyện vọng, những mâu thuẫn phát sinh trong khu dân cư để kịp thời phối hợp giải quyết. Những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân được tổng hợp, phản ánh tại các buổi sinh hoạt chi bộ, giúp cấp ủy có cơ sở lãnh đạo sát thực tế.

Tại Chi bộ tổ dân phố Tân Liễu, phường Yên Dũng, với 76 đảng viên, việc phân công được thực hiện theo phương châm: “Chi ủy nắm tổ đảng và các đoàn thể, đảng viên phụ trách nhóm hộ”. Mỗi đảng viên được giao phụ trách tối thiểu 15 hộ, tuyên truyền, vận động thực hiện nghị quyết, kế hoạch của chi bộ, tham gia phong trào thi đua và các nghĩa vụ tại địa phương. Cách làm này giúp cụ thể hóa trách nhiệm của từng đảng viên, gắn hoạt động của chi bộ với từng gia đình.

Đối với địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, việc phân công cũng được triển khai linh hoạt. Tại xã Tiên Lục, sau sáp nhập, có những khu dân cư chưa có đảng viên sinh sống. Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết phân công mỗi đảng viên phụ trách địa bàn, tổ liên gia, chòm tre, xóm. Đồng chí Trần Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, nhiệm vụ không chỉ là tuyên truyền chủ trương, chính sách mà còn phải nắm tình hình, lắng nghe ý kiến người dân, kịp thời phản ánh và cùng chi bộ tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Mỗi kiến nghị dù chưa thể giải quyết ngay cũng phải được tiếp nhận, theo dõi đến cùng.

Khi dân tin, việc khó cũng xong

Có thể khẳng định, hiệu quả nổi bật của phương pháp phân công nhiệm vụ phụ trách nhóm hộ chính là tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nhất là khi triển khai những công việc chung như mở rộng đường giao thông, chỉnh trang cảnh quan, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Qua tuyên truyền, kiên trì vận động, gần gũi của đảng viên, những băn khoăn của người dân từng bước được tháo gỡ.

Việc phân công đảng viên phụ trách từ 10 - 20 hộ gia đình giúp bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư và giải quyết thấu đáo mọi vướng mắc từ khu dân cư. Qua đó, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các phong trào thi đua và phát triển địa phương.

Tại thôn Văn Miếu, đảng viên Trần Thị Tập thường xuyên giữ mối liên hệ với các hộ trong khu vực cư trú, trực tiếp chuyển tải chủ trương, chỉ đạo của chi bộ, thôn đến người dân. Đặc biệt, đồng chí đã tích cực vận động các hộ hiến đất nông nghiệp để mở rộng tuyến đường từ cống Bờ Ngo đi cống Đá nối với đường thôn Lộc Sơn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chi bộ và sự đồng thuận của Nhân dân, thôn Văn Miếu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hai tuyến đường theo Nghị quyết số 15 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026-2030. Tuyến từ cống Bờ Ngo đi cống Đá dài gần 1,4 km và tuyến từ quốc lộ 17 đi chòm Cây Sau dài 350 m được mở rộng từ khoảng 2,5 m lên 5,5 m. Người dân tự nguyện hiến hơn 2.000 m² đất nông nghiệp, gần 200 m² đất vườn, đất thổ cư, phá dỡ 160 m tường bao, công trình phụ; đồng thời đóng góp khoảng 350 triệu đồng xây dựng lại tường nhà cho các hộ hiến đất và xây dựng bờ bao một số đoạn đường.

Không chỉ trong xây dựng hạ tầng, cách làm này còn phát huy hiệu quả trong xây dựng nếp sống văn minh. Tại tổ dân phố Tân Liễu, việc cưới ngày càng gọn nhẹ, tiết kiệm; việc tang từng bước loại bỏ hủ tục lạc hậu, tỷ lệ hỏa táng đạt 95%, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi trường hợp. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì hằng tháng, thu hút phần lớn các gia đình tham gia vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ xóm. Hằng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 95% trở lên.

Tại Chi bộ tổ dân phố Đông Viên, phường Quế Võ, với 66 đảng viên, việc phân công phụ trách nhóm hộ giúp các đảng viên kịp thời nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và những vấn đề phát sinh tại khu dân cư. Qua đó, chi bộ có cơ sở lãnh đạo giữ vững an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả vệ sinh môi trường và chất lượng sinh hoạt.

Thực tiễn cho thấy, phân công đảng viên phụ trách nhóm hộ không chỉ là giải pháp đưa đảng viên gần dân hơn mà còn góp phần đổi mới hoạt động của chi bộ theo hướng thiết thực, sát cơ sở. Những vấn đề từ khu dân cư được phản ánh kịp thời, trở thành nội dung thảo luận, tìm giải pháp tại các kỳ sinh hoạt. Đây cũng là thước đo tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu “nói đi đôi với làm” của mỗi đảng viên.

Khi mỗi đảng viên thực sự là cầu nối tin cậy giữa chi bộ với Nhân dân, sâu sát địa bàn, lắng nghe và trách nhiệm với từng công việc được giao, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân ngày càng bền chặt, tạo nền tảng xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh và phát triển.