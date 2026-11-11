Gắn trách nhiệm cấp ủy với từng nguồn thu

Khu vực đấu giá đất ở xã Khe Tre giúp tăng thu ngân sách địa phương trong năm 2026.

Bám từng nguồn thu

Trong 10 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 13.350 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán và 75,9% chỉ tiêu phấn đấu. Riêng khối xã, phường, số thu đã vượt hơn 100% dự toán năm. Trong đó, xã Khe Tre có mức thu nổi bật, vượt hơn 6,9 lần dự toán được giao.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh Khe Tre đối mặt với nhiều khó khăn. Cuối năm 2025, địa phương vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa ổn định bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính.Việc chuyển sang thuế kê khai và điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế lên mức 1 tỷ đồng (Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp) cũng làm thay đổi đáng kể số hộ thuộc diện phải nộp thuế.

Theo đồng chí Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre, trước đây địa phương có hơn 300 hộ kinh doanh đóng thuế theo thuế khoán, hiện chỉ còn khoảng 30 hộ thuộc diện phải nộp thuế theo ngưỡng doanh thu. Trong khi đó, dự toán thu ngân sách thành phố giao cho xã năm 2026 là 3,1 tỷ đồng, đặt ra áp lực hoàn thành chỉ tiêu trong điều kiện nguồn thu có nhiều thay đổi.

Trước tình hình đó, Đảng ủy xã xác định đưa thu ngân sách là nhiệm vụ trọng tâm, đưa vào nghị quyết lãnh đạo và thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện. Các bộ phận chuyên môn báo cáo kết quả tại các cuộc họp định kỳ, giao ban hằng tuần; những khoản thu đạt thấp được phân tích nguyên nhân để kịp thời có giải pháp chỉ đạo.

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy, UBND xã rà soát quỹ đất do địa phương quản lý, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất; phối hợp cơ quan thuế quản lý các khoản thu, thu hồi nợ đọng và tuyên truyền nghĩa vụ thuế đến người dân, hộ kinh doanh. Nhờ đó, đến đầu tháng 10, số thu của xã đạt hơn 697% dự toán năm.

Đồng chí Trần Văn Quang cho biết, xã tiếp tục rà soát nguồn thu, phối hợp cơ quan thuế và khai thác tiềm năng thu ngân sách tại địa phương. Tuy nhiên, mức thu vượt dự toán năm nay chủ yếu nhờ nguồn thu từ tiền sử dụng đất, vốn không ổn định qua các năm. Vì vậy, bên cạnh khai thác hiệu quả nguồn thu này, địa phương cần chú trọng các khoản thu ngoài đất, xử lý nợ đọng và tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh.

Quản lý chặt, nuôi dưỡng nguồn thu

Tại xã Hưng Lộc, kết quả thu ngân sách gắn với sự lãnh đạo của cấp ủy và việc rà soát, khai thác các nguồn thu. Đến đầu tháng 10/2026, tổng thu ngân sách của xã đạt hơn 47 tỷ đồng, đạt 145% dự toán. Trong đó, có sự đóng góp của các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo doanh thu, như hộ thu mua gỗ Trần Đức.

Chị Nguyễn Thị Phương Trang, đại diện hộ kinh doanh thu mua gỗ Trần Đức cho biết, hộ kê khai thuế theo quý, căn cứ doanh thu thực tế và tỷ lệ quy định. Sau khi kê khai, hộ nộp thuế ngay, không để chậm trễ. Từ đầu năm đến nay, hộ đã nộp gần 1 tỷ đồng tiền thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Từ thực tiễn quản lý, xã Hưng Lộc chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghĩa vụ thuế; rà soát các khoản thu, nhất là những khoản thu đạt thấp, để kịp thời có giải pháp xử lý. Địa phương cũng kiểm tra quỹ đất do xã quản lý nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực này. Trong đó, cấp ủy giữ vai trò định hướng, giám sát; chính quyền và bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện.

Đồng chí Trần Đình Vui, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hưng Lộc cho biết, Đảng ủy xác định thu ngân sách là chỉ tiêu quan trọng, mang tính pháp lệnh, cần tập trung lãnh đạo. Cấp ủy định hướng nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào nguồn thu có tiềm năng; đồng thời kiểm tra, giám sát những khoản thu chậm, chưa đạt yêu cầu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, không để thất thoát.

Thực tiễn Hưng Lộc cho thấy, để hoàn thành dự toán, cần quản lý sát nguồn thu, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định và phát hiện kịp thời những khoản chưa được khai thác hiệu quả. Việc phối hợp với cơ quan thuế, rà soát nguồn thu từ đất và hỗ trợ hoạt động kinh doanh góp phần tạo nền tảng cho nguồn thu ổn định, bền vững.

Trong phát biểu kết luận tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 7 mở rộng đầu tháng 10/2026, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2026, các cấp, ngành phải tập trung thực hiện bằng được kịch bản tăng trưởng hai con số, rà soát từng chỉ tiêu thu ngân sách, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm nếu không đạt; quyết liệt chống thất thu thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực. Đồng thời, đổi mới phương thức lãnh đạo, xác định rõ người phụ trách, thời hạn, sản phẩm từng nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.