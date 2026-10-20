Gắn trách nhiệm cán bộ Biên phòng với cấp ủy cơ sở

Thượng tá Vương Sỹ Mốt trao kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh Campuchia trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”. Ảnh: Hồng Ánh

Góp tiếng nói sát thực tiễn vào cấp ủy

Ở các xã biên giới, yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội luôn gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền lãnh thổ và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Vì vậy, sự tham gia của cán bộ Bộ đội Biên phòng trong cấp ủy cơ sở có ý nghĩa thiết thực; những thông tin tiếp nhận trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trở thành cơ sở để cán bộ đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Tại xã Hưng Phước, thành phố Đồng Nai, trước đây, sự phối hợp giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu với địa phương chủ yếu thông qua quy chế phối hợp, chương trình, kế hoạch và các cuộc làm việc theo từng nội dung. Từ khi Thượng tá Vương Sỹ Mốt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hưng Phước, đồng chí có điều kiện nắm bắt sâu sát hơn các mặt công tác, nắm chắc nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở. Những thông tin liên quan đến biên giới, an ninh, trật tự cũng được Thượng tá Vương Sỹ Mốt trao đổi thường xuyên với cấp ủy, tạo thuận lợi cho quá trình thống nhất chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Sự gắn kết này còn được thể hiện ở cấp thôn, ấp. Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu phân công 4 cán bộ tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, ấp; 1 cán bộ tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Phước. Thông qua sinh hoạt cùng các tổ chức ở cơ sở, cán bộ Biên phòng thường xuyên trao đổi tình hình, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định về biên giới. Những vấn đề phát sinh trong khu dân cư được nắm bắt, phản ánh để cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thượng tá Vương Sỹ Mốt chia sẻ: “Việc trực tiếp tham gia cấp ủy xã giúp cán bộ Biên phòng nắm bắt đầy đủ, sâu sát hơn tình hình địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân. Với lợi thế thường xuyên bám địa bàn, gần dân, chúng tôi có điều kiện phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh ở cơ sở, tham gia đề xuất các chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn”.

Kết quả phối hợp được thể hiện rõ trong giải quyết các tình huống phát sinh. Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến khu vực biên giới, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã phối hợp, tham mưu cho địa phương xây dựng phương án tiếp nhận công dân, Việt kiều trở về qua biên giới; chuẩn bị lực lượng, địa điểm, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tiếp nhận, quản lý theo quy định. Trong công tác phòng, chống tội phạm, đơn vị duy trì trao đổi thông tin, phối hợp với chính quyền và các lực lượng triển khai các biện pháp nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng (thứ 5, từ phải sang) cùng các đơn vị tài trợ tặng quà các em thiếu nhi trong Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đồng hành cùng địa phương xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh hiện quản lý địa bàn các xã: Hoành Mô, Bình Liêu, Lục Hồn với 86 khu, thôn, bản, có 8 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 96% dân số. Địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều thôn, bản, điều kiện phát triển kinh tế giữa các khu vực còn khác nhau, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Từ đặc điểm ấy, việc Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Liêu có ý nghĩa thiết thực trong kết nối nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng với những yêu cầu phát triển của địa phương. Là cán bộ chủ trì của đơn vị, đồng thời trực tiếp tham gia cấp ủy địa phương, anh có điều kiện nắm tình hình, tham mưu cho địa phương giải quyết những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và công tác quốc phòng, an ninh.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hoàng, khi cán bộ Biên phòng trực tiếp tham gia cấp ủy, quá trình nắm bắt chủ trương, nhiệm vụ của địa phương và phối hợp tổ chức thực hiện được thuận lợi hơn. Các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo an sinh, xây dựng tổ tự quản đã góp phần giúp nhân dân ổn định cuộc sống, gắn bó với biên giới, tạo nền tảng để phát huy sức dân trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Kết quả phối hợp cho thấy vai trò của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô ngày càng gắn chặt với nhiệm vụ chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp trao tặng 50 con bò giống hỗ trợ sinh kế, 100 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người dân. Những hoạt động thiết thực này góp phần hỗ trợ các hộ còn khó khăn, tạo điều kiện để học sinh tiếp tục học tập, đồng thời chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, từng bước củng cố đời sống và sự gắn bó của người dân với địa bàn.

Có thể khẳng định, việc cán bộ Biên phòng tham gia cấp ủy xã biên giới đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường sự phối hợp trong giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Với kinh nghiệm thực tiễn, sự am hiểu địa bàn và tinh thần trách nhiệm, cán bộ Biên phòng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Bộ đội Biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân; góp phần củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” nơi biên giới.

Hiện nay, Bộ đội Biên phòng có 10 đồng chí tham gia cấp ủy cấp tỉnh, thành phố; 435 đồng chí tham gia cấp ủy cấp xã; 2.626 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 2.375 chi bộ thôn, bản biên giới; 9 đồng chí chuyển giữ chức danh Bí thư, Chủ tịch, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Mặt trận Tổ quốc và các ban đảng của xã biên giới.