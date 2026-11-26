Tăng trưởng song hành với an toàn

Tăng trưởng tín dụng luôn gắn liền với bài toán cân đối nguồn vốn của các ngân hàng. Khi nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, người dân gia tăng, các tổ chức tín dụng phải chủ động huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm khả năng thanh toán và duy trì các tỷ lệ an toàn. Yêu cầu này càng trở nên quan trọng khi quy mô hoạt động ngân hàng mở rộng, dòng tiền luân chuyển nhanh hơn và những biến động trên thị trường tài chính quốc tế có thể tác động đến thanh khoản trong nước.

Thực tế, khả năng mở rộng tín dụng không chỉ phụ thuộc vào quy mô vốn huy động mà còn chịu ảnh hưởng của cơ cấu kỳ hạn, tính ổn định của nguồn vốn và năng lực quản trị rủi ro của từng ngân hàng. Việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho các khoản vay có thời hạn dài hơn, nếu không được kiểm soát phù hợp, có thể tạo ra sức ép thanh khoản khi thị trường biến động…

Những thay đổi trong hoạt động ngân hàng đòi hỏi khuôn khổ quản lý an toàn phải tiếp tục được hoàn thiện, vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam, vừa từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Theo Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, thời gian qua, NHNN đã từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về an toàn hoạt động ngân hàng theo hướng tiệm cận Basel III, thể hiện qua việc ban hành Thông tư 14/2025/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn và Thông tư 83/2025/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ. Gần đây nhất, ngày 30/9/2026, NHNN ban hành Thông tư 50/2026/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Điểm đáng chú ý của Thông tư 50 là việc điều chỉnh một số giới hạn an toàn được đặt trong tổng thể các yêu cầu quản trị rủi ro chặt chẽ hơn. Thay vì chỉ đánh giá mức độ an toàn thông qua những tỷ lệ định lượng riêng lẻ, khuôn khổ mới hướng đến việc phản ánh đầy đủ hơn khả năng đáp ứng nghĩa vụ thanh toán, tính ổn định của nguồn vốn và mức độ rủi ro trong hoạt động của ngân hàng.

Một trong những thay đổi thu hút sự quan tâm của thị trường là giới hạn tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) được quy định ở mức 95%, thay cho mức 85% theo quy định trước đây. Tuy nhiên, sự thay đổi này cần được nhìn nhận cùng với phương pháp tính mới. Theo ông Đỗ Thanh Tùng, Trưởng phòng cao cấp Trung tâm Phân tích, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), hai mức LDR được xác định theo những phương pháp khác nhau nên không thể so sánh trực tiếp. Việc đánh giá tác động của quy định mới cần xem xét đồng thời những thay đổi trong cấu trúc tài sản và nguồn vốn của từng ngân hàng. Cụ thể, Thông tư 50 điều chỉnh phạm vi các khoản cấp tín dụng được tính vào LDR và cách xác định nguồn vốn trong mẫu số, trong đó hạn chế việc ghi nhận nguồn huy động trên thị trường liên ngân hàng. Điều này khiến tỷ lệ LDR phản ánh theo cách khác về mối quan hệ giữa hoạt động cấp tín dụng và nguồn vốn huy động, đòi hỏi các ngân hàng phải đánh giá lại khả năng cân đối vốn theo phương pháp mới.

Với những ngân hàng có nền tảng huy động ổn định, cơ cấu tài sản và nguồn vốn được quản lý hiệu quả, quy định mới có thể tạo thêm sự chủ động trong phân bổ nguồn lực. Ngược lại, các tổ chức phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn ngắn hạn hoặc phải duy trì chi phí huy động cao sẽ cần tính toán thận trọng hơn khi xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng.

Theo ông Đỗ Thanh Tùng, để thích ứng với quy định mới các ngân hàng có thể phải rà soát danh mục cho vay, đầu tư, hoạt động phát hành trái phiếu và cơ cấu huy động, thậm chí xem xét tăng cường vốn chủ sở hữu. Vì vậy, tác động của Thông tư 50 không chỉ giới hạn ở hoạt động cho vay mà còn liên quan trực tiếp đến cách thức quản lý bảng cân đối kế toán. Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm sự phù hợp giữa kỳ hạn huy động và sử dụng vốn. Đối với các khoản cho vay trung, dài hạn, ngân hàng phải tính toán khả năng duy trì nguồn tài trợ trong suốt thời hạn khoản vay, hạn chế rủi ro phát sinh khi nguồn vốn huy động có kỳ hạn ngắn hơn nhu cầu sử dụng.

Việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn cũng có thể tác động đến chi phí hoạt động. Khi các ngân hàng chú trọng hơn đến nguồn huy động ổn định, chính sách lãi suất và cơ cấu kỳ hạn tiền gửi cần được cân đối phù hợp. Nếu chi phí huy động tăng nhanh hơn lợi suất tài sản, biên lợi nhuận có thể chịu sức ép, ảnh hưởng đến khả năng mở rộng tín dụng. Theo phân tích của một số chuyên gia, chi phí vốn của ngành Ngân hàng có thể chịu áp lực trong giai đoạn 2027-2028 khi các tổ chức tín dụng điều chỉnh cơ cấu huy động để đáp ứng yêu cầu mới. Tuy nhiên, về dài hạn, quá trình này được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng bảng cân đối kế toán, hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn và nâng cao tính bền vững của hoạt động tín dụng.

Quản trị thanh khoản quyết định khả năng tăng trưởng

Nếu thay đổi về LDR đặt ra yêu cầu nhìn nhận lại mối quan hệ giữa huy động và cho vay, thì việc bổ sung các chỉ tiêu thanh khoản theo chuẩn mực Basel III là bước điều chỉnh sâu hơn về phương thức quản trị rủi ro. Thông tư 50 đưa vào áp dụng hai chỉ tiêu quan trọng gồm tỷ lệ khả năng chi trả (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR). Trong đó, LCR yêu cầu ngân hàng duy trì tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng dòng tiền ra ròng trong giai đoạn căng thẳng kéo dài 30 ngày, còn NSFR hướng đến bảo đảm nguồn vốn ổn định phù hợp với đặc điểm và kỳ hạn của tài sản. Hai chỉ tiêu này giúp đánh giá khả năng ứng phó với áp lực thanh khoản ngắn hạn và kiểm soát rủi ro mất cân đối kỳ hạn.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng Bộ môn Kinh doanh ngân hàng, Học viện Ngân hàng cho rằng, điểm đáng chú ý nhất của Thông tư 50 nằm ở sự thay đổi phương thức điều hành theo hướng gắn mức độ linh hoạt trong kinh doanh với năng lực quản lý thanh khoản thực chất của từng ngân hàng.

Điều này thể hiện ở cơ chế cho phép ngân hàng đáp ứng đồng thời LCR và NSFR từ 100% trở lên được miễn áp dụng giới hạn LDR 95% theo quy định. Cơ chế này khuyến khích các tổ chức tín dụng chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đồng thời tạo điều kiện để những ngân hàng có sự chuẩn bị tốt, sớm áp dụng các chuẩn mực thanh khoản quốc tế.

Tuy nhiên, việc được miễn giới hạn LDR không đồng nghĩa ngân hàng có thể mở rộng tín dụng không giới hạn. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Trang lưu ý, LCR và NSFR được tính toán dựa trên những giả định về hành vi rút tiền và khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền. Khi thị trường biến động mạnh, diễn biến thực tế có thể khác đáng kể so với dự báo. Vì vậy, việc đáp ứng hai chỉ tiêu ở mức 100% vẫn cần đi cùng các biện pháp kiểm soát rủi ro, kiểm tra sức chịu đựng và phương án tài trợ dự phòng.

Từ góc độ ngân hàng thương mại, bà Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Cao cấp Quản trị Tài chính Doanh nghiệp, Khối Tài chính Kế hoạch Techcombank cho rằng, việc áp dụng LCR và NSFR có thể tạo ra sự khác biệt về lợi thế cạnh tranh giữa các ngân hàng, tùy thuộc vào chất lượng nguồn vốn và năng lực quản trị tài sản. Theo bà Thủy, những ngân hàng có nguồn vốn bền vững, khả năng huy động tốt, quản trị tài sản và nguồn vốn hiệu quả, ít phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng sẽ có lợi thế trong việc mở rộng quy mô hoạt động và định giá tài sản.

Để các ngân hàng có thời gian chuẩn bị, Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng bắt buộc LCR và NSFR từ ngày 01/10/2028, đồng thời cho phép đăng ký áp dụng sớm khi đáp ứng điều kiện. Theo lộ trình, ngưỡng tối thiểu của LCR tăng dần từ 50% trong năm đầu lên 100% từ năm thứ sáu; NSFR tăng từ 90% lên 100% trong ba năm. Lộ trình này giúp các tổ chức tín dụng có thời gian hoàn thiện hệ thống quản trị, đồng thời hạn chế những tác động đột ngột đến hoạt động kinh doanh khi chuyển sang các tiêu chuẩn thanh khoản mới. Bà Bùi Thị Thu Thủy cho rằng, lộ trình triển khai Thông tư 50 tạo điều kiện để các ngân hàng từng bước điều chỉnh cơ cấu tài sản và nguồn vốn, phù hợp với yêu cầu quản trị thanh khoản mới. Đây cũng là cơ sở để các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh, cân đối giữa khả năng tăng trưởng và chi phí sử dụng vốn.

Yêu cầu quản trị cũng không dừng ở việc tính toán các tỷ lệ theo kỳ báo cáo. Khi thanh toán số và các giao dịch chuyển tiền tức thời ngày càng phổ biến, ngân hàng phải nâng cao khả năng theo dõi dòng tiền trong ngày, dự báo nhu cầu thanh khoản và chủ động phương án xử lý khi phát sinh biến động bất thường. Theo ông Đỗ Thanh Tùng, điều này đòi hỏi các ngân hàng tăng cường đầu tư vào hạ tầng dữ liệu, hệ thống cảnh báo và công nghệ quản trị rủi ro. Khả năng nhận diện sớm nguy cơ thiếu hụt thanh khoản và điều phối nguồn vốn kịp thời sẽ ngày càng quan trọng đối với hiệu quả hoạt động.

Nhấn mạnh yêu cầu triển khai Thông tư 50, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn đề nghị các tổ chức tín dụng chuyển từ tư duy tuân thủ các tỷ lệ an toàn đơn thuần sang chủ động sử dụng các quy định như công cụ quản trị rủi ro thực chất. Trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa phương pháp kiểm soát rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống ngân hàng trước biến động của môi trường kinh doanh.

Nhìn rộng hơn, những thay đổi tại Thông tư 50 cho thấy yêu cầu tăng trưởng tín dụng đang ngày càng gắn chặt với chất lượng nguồn vốn và năng lực quản trị của các tổ chức tín dụng. Việc hoàn thiện khuôn khổ an toàn theo hướng tiệm cận chuẩn mực quốc tế vừa tạo điều kiện để ngân hàng chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về kiểm soát rủi ro. Đây là cơ sở để hệ thống ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế trên nền tảng an toàn và bền vững.