Gắn thực hành theo Bác với trách nhiệm phục vụ Nhân dân

Cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực

Xác định học tập và thực hành theo Bác phải được cụ thể hóa bằng hành động, kết quả công việc và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ hằng ngày, Đảng ủy, UBND xã Tam Đa chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn việc thực hành với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Hữu Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Đa nhấn mạnh: “Để việc thực hiện Chỉ thị số 07 đi vào thực chất, đối với khối chính quyền, chúng tôi tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp, tác phong làm việc. Nhất là đề cao trách nhiệm nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, lấy người dân làm trung tâm phục vụ”.

Chi hội Phụ nữ thôn Thụy Hòa tổ chức "Suất ăn 0 đồng - Trao gửi yêu thương" tại Bệnh viện Đa khoa Yên Phong.

Từ định hướng trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã trở thành một trong những nơi cụ thể hóa tinh thần học và thực hành theo Bác. Trung tâm bố trí không gian làm việc khoa học, có khu vực đón tiếp, ngồi chờ, niêm yết công khai thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: “Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Trung tâm gắn học tập và thực hành theo Bác với nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ không chỉ thực hiện đúng quy trình mà cần tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là trong thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn của Trung tâm luôn đạt hơn 99%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%”.

Chị Nguyễn Thị Chinh, thôn Phấn Động, đến thực hiện thủ tục về bảo hiểm y tế tại Trung tâm nhận xét: “So với trước đây, việc giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn nhiều. Không gian tiếp đón, quầy giao dịch được bố trí khoa học, khi giải quyết thủ tục có vướng mắc, người dân chúng tôi đều được cán bộ hướng dẫn cụ thể”.

Không chỉ trong cải cách thủ tục hành chính, việc học và thực hành theo Bác còn được các chi bộ cụ thể hóa vào nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Đa số 1 cho biết: “Trường hiện có 44 lớp với gần 900 trẻ và chi bộ có 45 đảng viên. Nhà trường cụ thể hóa Chỉ thị 07 gắn với nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Nhất là sau sáp nhập, quy mô nhà trường và khối lượng công việc tăng lên, Chi bộ chủ động rà soát năng lực, kinh nghiệm của từng giáo viên để phân công, bố trí lớp phù hợp, đồng thời duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt của trẻ. Qua đó, bảo đảm hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được duy trì ổn định, chất lượng ngày càng nâng cao”.

Lan tỏa từ cơ quan, đơn vị đến cộng đồng

Cùng với khối cơ quan, đơn vị, các đoàn thể ở Tam Đa lựa chọn nội dung thực hành phù hợp với hội viên và nhu cầu tại địa bàn. Việc học theo Bác được thể hiện qua những hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ người khó khăn, góp sức giải quyết công việc chung. Từ đó, tinh thần trách nhiệm với Nhân dân được mở rộng thành sự tự giác tham gia của cộng đồng.

Gắn học tập, thực hành theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên xã Tam Đa đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính, luôn sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Tiêu biểu, các Chi hội Cựu chiến binh gắn thực hành theo Bác với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”. Tại thôn Thụy Hòa, hội viên đóng góp ngày công, hỗ trợ vật chất để xây dựng lại hơn 15 m tường rào công trình tâm linh bị xuống cấp. Việc làm thể hiện trách nhiệm gìn giữ công trình chung, phát huy vai trò gương mẫu của cựu chiến binh.

Cũng tại đây, Chi hội Phụ nữ triển khai mô hình “Suất ăn 0 đồng - Trao gửi yêu thương”, nấu những suất ăn miễn phí phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn. Những suất ăn góp phần chia sẻ khó khăn với người bệnh, thể hiện tinh thần tương thân tương ái bằng hành động thiết thực. Sức lan tỏa của các mô hình vì thế được tạo nên từ giá trị mang lại cho người thụ hưởng, đồng thời, khuyến khích hội viên tiếp tục tham gia những hoạt động vì cộng đồng.

Từ cán bộ tận tình phục vụ, giáo viên trách nhiệm với trẻ đến hội viên góp công, góp sức vì cộng đồng, mỗi việc làm đều gắn với một nhu cầu cụ thể. Đây là cơ sở để việc học tập, thực hành theo Bác đi vào đời sống, tạo sự gắn bó giữa tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể với Nhân dân.

Để duy trì kết quả, Đảng ủy xã xác định đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện, chú trọng chuyển từ học tập sang thực hành bằng công việc cụ thể. Đồng chí Ngô Chí Thảo, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Tam Đa cho biết: “Ban tham mưu Đảng ủy triển khai Chỉ thị số 07 gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương; hướng dẫn xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân. Việc xác định rõ nội dung, trách nhiệm thực hiện là cơ sở khắc phục hình thức, bảo đảm tính thường xuyên”.

Gắn thực hiện Chỉ thị số 07 với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tam Đa hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, tận tụy, gần dân. Khi việc thực hành được cụ thể hóa trong từng nhiệm vụ, chất lượng phục vụ và lợi ích mang lại cho người dân trở thành căn cứ đánh giá hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển địa phương.