Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua toàn quốc “Lao động giỏi-Năng suất cao-Thu nhập tốt” giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: HỮU CHÁNH)

Ngày 19/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị khảo sát, đánh giá thực trạng triển khai các phong trào thi đua sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy công đoàn các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương cho biết: Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động được các cấp công đoàn quan tâm triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, gắn với nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức công đoàn, mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và điều kiện thực hiện nhiệm vụ ở các cấp có nhiều thay đổi. Điều này đặt ra yêu cầu phải đánh giá lại hiệu quả tổ chức phong trào thi đua, từ khâu phát động, triển khai đến khả năng thu hút đoàn viên, người lao động tham gia và những giá trị thực tế mang lại.

Thông qua hội nghị khảo sát, Tổng Liên đoàn mong muốn có cái nhìn khách quan, toàn diện về tình hình triển khai các phong trào thi đua, từ đó nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương chủ trì và phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: NGUYỄN VIỆT)

Báo cáo kết quả khảo sát, Phó Trưởng Ban Công tác Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thu Phương cho biết: Thông qua các phong trào thi đua, người lao động và cán bộ quản lý ghi nhận có tác động tích cực đối với tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong công việc, tay nghề, tác phong công nghiệp và ý thức về an toàn lao động. Ở những cơ sở có cơ chế phối hợp thực chất, nội dung thi đua giúp đưa yêu cầu cải tiến quy trình, giảm sai lỗi, tiết kiệm vật tư và nâng cao chất lượng vào nhiệm vụ hằng ngày.

Một kết quả tích cực được người lao động ghi nhận qua các phong trào thi đua là việc cải thiện điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động và kỷ luật vận hành. Những phong trào thi đua lấy an toàn, chất lượng, môi trường làm việc và cải tiến thao tác làm nội dung trọng tâm có khả năng tạo lợi ích trực tiếp, nhất là đối với lao động sản xuất và người làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, nặng nhọc.

Tuy nhiên, hiệu quả thi đua giữa các lĩnh vực chưa đồng đều. Việc triển khai các phong trào thi đua gắn với nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số, khả năng tiếp cận công nghệ mới và phát triển nghề nghiệp chưa thật sự nổi bật.

Bên cạnh đó, khảo sát cũng chỉ ra việc người lao động cảm thấy hiệu quả cải thiện thu nhập, tiền thưởng và phúc lợi chưa đạt mức tương xứng với kỳ vọng. Họ mong muốn kết quả thi đua góp phần tạo cơ hội nâng lương, nâng bậc, thưởng sáng kiến, cải thiện phúc lợi và phát triển nghề nghiệp.

Tại hội nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả của các phong trào thi đua sau sắp xếp tổ chức công đoàn; trong đó tập trung làm rõ những kết quả đạt được, mức độ lan tỏa, khả năng thu hút đoàn viên, người lao động; phân tích sự khác biệt giữa việc tổ chức phát động phong trào với kết quả thực chất mang lại trong lao động, sản xuất, công tác và đời sống người lao động; đồng thời làm rõ những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai phong trào; những bất cập về tiêu chí đánh giá và công tác khen thưởng, đề xuất giải pháp trọng tâm.

Bên cạnh đó, các đại biểu dự hội nghị cũng đã trao đổi về nhu cầu, động lực và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động khi tham gia các phong trào thi đua; đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào và công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thu Xương đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan kết quả triển khai phong trào thi đua sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức; làm rõ mức độ lan tỏa và khả năng thu hút đoàn viên, người lao động tham gia.

Đặc biệt, cần phân biệt rõ giữa kết quả phát động phong trào với hiệu quả thực tế mang lại trong sản xuất, công tác và đời sống. Theo đó, việc đánh giá không chỉ dừng ở số lượng phong trào mà cần chú trọng những chuyển biến cụ thể về năng suất lao động, chất lượng công việc và quyền lợi của người lao động.

Đồng chí Thái Thu Xương cho biết: Kết quả khảo sát và các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị là cơ sở thực tiễn quan trọng để Tổng Liên đoàn nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua, khen thưởng của tổ chức công đoàn.

Việc sửa đổi hướng tới khắc phục những bất cập về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, tỷ lệ khen thưởng, quy trình, thủ tục; bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức công đoàn sau sắp xếp; quan tâm hơn đến người lao động trực tiếp và những thành tích có giá trị thực tiễn; nhất là chú trọng phát hiện, khen thưởng các thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, bảo đảm việc xem xét, khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng thành tích, tạo động lực và sức lan tỏa trong phong trào thi đua.

Dịp này, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn giao các cấp công đoàn sớm xây dựng kế hoạch, đăng ký công trình, phần việc thiết thực hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2029).