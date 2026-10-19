Gắn thi đua với nâng cao chất lượng xét xử

Cụm gồm Tòa án nhân dân 6 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lạng Sơn và 42 Tòa án nhân dân khu vực. Năm nay, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên là Trưởng cụm thi đua.

Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đơn vị Trưởng cụm thi đua năm 2026, phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2026 là năm thứ bảy Tòa án nhân dân các cấp triển khai phong trào thi đua "Vì công lý". Các đơn vị trong Cụm đã phát động phong trào thi đua năm cùng các đợt thi đua chuyên đề, gắn với nhiệm vụ chuyên môn; toàn bộ tập thể, cá nhân đăng ký thi đua ngay từ đầu năm.

Trong năm công tác, dù số vụ án tăng, tính chất ngày càng phức tạp, Tòa án nhân dân hai cấp của 6 tỉnh đã giải quyết, xét xử hơn 56.200 vụ, việc, đạt hơn 97%; tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của từng đơn vị đều thấp hơn mức quy định của Tòa án nhân dân tối cao.

Các hòa giải viên đã hòa giải thành, đối thoại thành gần như toàn bộ vụ việc theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Các đơn vị cũng tổ chức hơn 1.200 phiên tòa trực tuyến, công bố đầy đủ bản án, quyết định thuộc diện phải công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Đại biểu tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi đua, khen thưởng.

Năm 2027, Cụm thi đua số III tiếp tục gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ xét xử, hạn chế đến mức thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, xét xử; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, nhất là cán bộ, công chức trực tiếp làm chuyên môn.

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số III ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe tham luận của các tập thể điển hình tiên tiến; suy tôn đơn vị nhận Cờ thi đua của Tòa án nhân dân và Cờ thi đua của Chính phủ; bầu Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm năm 2027 và ký kết giao ước thi đua năm 2027. Việc ký kết giao ước là cơ sở để các đơn vị trong Cụm tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng xét xử, xây dựng ngành Tòa án liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại.