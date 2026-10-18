Gắn tăng trưởng với nâng cao đời sống người dân

Chủ tọa điều hành phiên thảo luận tổ

Lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo

ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) ghi nhận những kết quả tích cực trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2026, nhất là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế không chỉ thể hiện qua các chỉ tiêu GDP mà quan trọng hơn phải tạo chuyển biến thực chất về thu nhập, mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, cần gắn mục tiêu tăng trưởng với nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

ĐBQH tỉnh Đồng Tháp tham gia thảo luận tổ

Đại biểu đề nghị Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để các chính sách theo Nghị quyết số 68 phát huy hiệu quả; nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa, chủ động nguồn nguyên liệu và tư liệu sản xuất, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đối với nông nghiệp, đại biểu Phạm Văn Hòa lưu ý đời sống của một bộ phận nông dân, nhất là người trồng lúa, còn nhiều khó khăn. Đại biểu đề nghị đánh giá cụ thể hiệu quả triển khai Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu Long, làm rõ những vướng mắc, có giải pháp ổn định thị trường tiêu thụ, giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân gắn với bảo đảm an ninh lương thực.

ĐBQH Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) phát biểu

Trước áp lực tăng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, đại biểu đề nghị Chính phủ tăng cường bình ổn thị trường, kiểm soát giá cả, nhất là trong những tháng cuối năm; có chính sách hỗ trợ thiết thực đối với công nhân, người lao động và các hộ thu nhập thấp. Đồng thời, tiếp tục điều hành, kiểm soát hiệu quả mặt bằng lãi suất và thị trường tín dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, tiếp cận vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Cùng quan tâm đến chất lượng phát triển và đời sống người dân, ĐBQH Nguyễn Thanh Cầm (Đồng Tháp) nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật. Theo đại biểu, cần chuyển mạnh từ tư duy “chăm sóc, trợ giúp” sang “bảo đảm quyền bình đẳng”, lấy sự tham gia, hòa nhập và chất lượng cuộc sống của người khuyết tật làm thước đo hiệu quả chính sách và sự văn minh của xã hội.

ĐBQH Nguyễn Thanh Cầm (Đồng Tháp) phát biểu

Để phát huy vai trò của người khuyết tật trong các lĩnh vực đời sống, góp phần phát triển kinh tế, đại biểu đề xuất bốn nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết, cần đánh giá

tổng thể, tiến tới sửa đổi toàn diện Luật Người khuyết tật; bảo đảm sự tham gia trực tiếp, thực chất của người khuyết tật trong quá trình xây dựng và giám sát chính sách; đồng thời thúc đẩy tăng tỷ lệ đại diện của người khuyết tật trong Quốc hội theo tinh thần nghị quyết của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các phương thức quản trị hiện đại trong hỗ trợ người khuyết tật; có chính sách ưu đãi đặc thù để hỗ trợ, nhân rộng các mô hình doanh nghiệp xã hội do người khuyết tật vận hành hoặc thu hút nhiều lao động là người khuyết tật.

Về chăm sóc sức khỏe và giáo dục, ĐBQH Nguyễn Thanh Cầm đề xuất tiến tới quy định bắt buộc về tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân và sàng lọc trước sinh, sơ sinh nhằm nâng cao chất lượng dân số; phát triển các chương trình giáo dục chuyên biệt, hỗ trợ gia đình nuôi dạy trẻ tự kỷ, trẻ khuyết tật và dành nguồn lực đặc thù cho người khuyết tật là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu cũng đề nghị đa dạng hóa các hình thức ghi nhận, tôn vinh đóng góp của người khuyết tật; quan tâm hơn đến đời sống văn hóa, tinh thần và hoạt động thể dục, thể thao, góp phần thực hiện mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Gỡ vướng các dự án điện, làm rõ trách nhiệm chậm tiến độ giao thông

ĐBQH Trần Nhật Minh (Nghệ An) cho rằng, bảo đảm an ninh năng lượng phải đi trước một bước, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu năm 2026, đại biểu đề nghị tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện và lưới truyền tải; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư, gắn tiến độ thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu. Từ thực tiễn Nghệ An, đại biểu chuyển tải hai nhóm kiến nghị cụ thể của tỉnh.

ĐBQH Trần Nhật Minh (Nghệ An) phát biểu

Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, dự án dự kiến vận hành năm 2028. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị đầu tư kéo dài hơn dự kiến do việc xác định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư phải xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương. Trước khả năng khó đáp ứng mốc tiến độ này, đại biểu đề nghị Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh thời điểm đưa dự án vào vận hành tại Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh từ năm 2028 sang năm 2030, phù hợp với tình hình triển khai thực tế.

Về hạ tầng lưới điện, ĐBQH Trần Nhật Minh cho biết: Trạm biến áp 220 kV Hưng Đông, với tổng công suất 500 MVA, và Trạm biến áp 110 kV Hưng Đông đang vận hành ở mức tải cao, có thời điểm quá tải. Trong khi đó, phụ tải khu vực Vinh, Hưng Nguyên (cũ) và các khu công nghiệp tiếp tục tăng; dự kiến từ năm 2027, riêng phụ tải Khu công nghiệp VSIP Nghệ An và khu vực Hưng Nguyên tăng thêm khoảng 70 - 80 MW. Trạm biến áp 220 kV Hưng Nguyên hiện được bố trí đầu tư trong giai đoạn 2031 - 2035, có nguy cơ không đáp ứng kịp nhu cầu cấp điện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị Bộ Công Thương xem xét điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, nâng công suất Trạm biến áp 220 kV Hưng Đông từ 500 MVA lên 750 MVA; đồng thời điều chỉnh tiến độ đầu tư Trạm biến áp 220 kV Hưng Nguyên từ giai đoạn 2031 - 2035 sang giai đoạn 2025 - 2030.

Theo đại biểu, những điều chỉnh này nhằm bảo đảm khả năng cung cấp điện, khắc phục tình trạng quá tải, nâng cao độ tin cậy vận hành hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An.

Liên quan đến hiệu quả đầu tư hạ tầng giao thông, ĐBQH Nguyễn Minh Sơn (Đồng Tháp) ghi nhận kết quả triển khai dự án đường Hồ Chí Minh, với 3.183 km đã hoàn thành, song cho rằng tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra tại các nghị quyết của Quốc hội. Theo đại biểu, Nghị quyết số 66/2013/QH13 đặt mục tiêu nối thông toàn tuyến vào năm 2020; các nghị quyết sau đó xác định mốc cơ bản nối thông vào năm 2026 trên cơ sở sử dụng các quốc lộ hiện hữu. Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính phủ, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận dự kiến đến quý I/2027 mới đưa vào khai thác.

ĐBQH Nguyễn Minh Sơn (Đồng Tháp) phát biểu

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến chậm tiến độ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và chi phí phát sinh do chậm đưa công trình vào khai thác, sử dụng. Đồng thời, làm rõ những bất cập trong khảo sát, thiết kế, giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu, nhiên liệu dẫn đến điều chỉnh tổng mức đầu tư; đánh giá nguy cơ lãng phí và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Từ thực tiễn địa phương, ĐBQH Lê Trung Quân (Đồng Tháp) đề nghị tăng cường truyền thông chuyên sâu về kết quả tăng trưởng kinh tế, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và toàn hệ thống chính trị. Đại biểu đồng thời đề xuất ba nhóm giải pháp về khai thác, kết nối dữ liệu, hỗ trợ doanh nghiệp và ứng phó ngập úng đô thị.

ĐBQH Lê Trung Quân (Đồng Tháp) phát biểu

Trước hết, cần thực hiện nhất quán nguyên tắc “dữ liệu cung cấp một lần”, khắc phục tình trạng yêu cầu người dân kê khai lại thông tin nhân thân bằng giấy; đồng thời xử lý dứt điểm vướng mắc trong kết nối tự động dữ liệu bảo hiểm y tế cho người dân vùng an toàn khu.

Đối với phát triển doanh nghiệp, đại biểu đề nghị bên cạnh công nghệ cốt lõi, cần chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác thị trường ngách, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ phù hợp với năng lực; đồng thời tổ chức các cuộc thi làm khuôn mẫu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về ứng phó ngập úng đô thị do biến đổi khí hậu, ĐBQH Lê Trung Quân đề xuất kết hợp đầu tư hạ tầng với các giải pháp phi công trình, chú trọng xây dựng không gian đệm hấp thụ nước; đồng thời tích hợp hệ thống cảnh báo mưa ngập tự động qua ứng dụng VNeID và mạng xã hội, giúp người dân chủ động phòng tránh.