Tạo nguồn lực để người dân cùng giữ rừng

Tại các thôn thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn, những con đường bê tông, hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời và nhà văn hóa được đầu tư khang trang đang góp phần làm thay đổi diện mạo các khu dân cư. Đằng sau những công trình thiết thực ấy là các chương trình hỗ trợ cộng đồng được Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Sơn triển khai nhiều năm qua, với mục tiêu cải thiện điều kiện sinh hoạt, tạo sinh kế và huy động người dân tham gia bảo vệ rừng.

Tuyến đường bê tông vào khu vực Bến Thân (xã Lai Đồng) đã mở rộng cơ hội đi lại, giao thương và tiêu thụ nông sản cho người dân.

Hiện vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Sơn có 20 thôn thuộc 4 xã, với khoảng gần 4.700 hộ dân. Địa hình chủ yếu là đồi núi, giao thông ở một số khu vực còn khó khăn, đời sống người dân phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp và các hoạt động gắn với tài nguyên rừng. Vì vậy, việc bảo tồn hệ sinh thái rừng đặc dụng đòi hỏi phải gắn chặt với giải quyết sinh kế, tạo điều kiện để cộng đồng ổn định cuộc sống.

Từ yêu cầu thực tiễn, Ban Quản lý đã triển khai 2 chương trình trọng tâm là khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ kinh phí phát triển sinh kế vùng đệm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg và Nghị định số 58/2024/NĐ-CP. Riêng năm 2025, tổng kinh phí thực hiện đạt hơn 1,945 tỷ đồng, trong đó gần 995,5 triệu đồng dành cho khoán bảo vệ rừng và 950 triệu đồng hỗ trợ phát triển sinh kế. Năm 2026, tổng kinh phí dự kiến thực hiện hơn 1,559 tỷ đồng.

Chính sách giao khoán bảo vệ rừng đã tạo thêm nguồn thu nhập cho đông đảo người dân. Năm 2026, có 11 cộng đồng thôn, 3 nhóm hộ và 4 hộ gia đình, với tổng số 1.587 thành viên tại 2 xã Xuân Đài và Lai Đồng tham gia nhận khoán bảo vệ 1.982,2 ha rừng. Kinh phí chi trả hơn 1,159 tỷ đồng/năm.

Cùng với nguồn thu từ khoán rừng, các chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu đã mang lại những thay đổi cụ thể trong đời sống, như: Hỗ trợ cứng hoá đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời; bổ sung trang thiết bị, loa đài phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại các nhà văn hóa thôn. Các công trình sau đầu tư được người dân quản lý, bảo quản và phát huy hiệu quả. Đến nay, 100% thôn vùng đệm có đèn đường năng lượng hoặc đường bê tông.

Hiệu quả của chính sách còn thể hiện ở sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm bảo vệ rừng. Năm 2025, địa bàn không ghi nhận vụ vi phạm rừng; năm 2026 phát hiện 1 vụ tác động đến 2,3ha rừng tại khu vực Cỏi và đã kịp thời ngăn chặn nhờ sự phối hợp của người dân. Hằng năm, Ban Quản lý tổ chức trên 200 lượt tuần tra, với hơn 300 lượt người dân tham gia.

Ông Trần Ngọc Cường, Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Sơn cho biết: “Kinh nghiệm quan trọng nhất trong công tác bảo vệ rừng là gắn lợi ích kinh tế với trách nhiệm của người dân. Khi được hưởng lợi từ chính sách giao khoán, được hỗ trợ phát triển sinh kế và nhìn thấy những thay đổi thiết thực trong đời sống, người dân sẽ chủ động, tự giác hơn trong việc tham gia bảo vệ tài nguyên rừng. Ban Quản lý thực hiện công khai, minh bạch việc chi trả tiền khoán, đồng thời gắn hỗ trợ sinh kế với kết quả bảo vệ rừng của từng cộng đồng”.

Mở hướng sinh kế có giá trị từ lợi thế rừng

Không chỉ trông chờ vào nguồn thu từ khoán bảo vệ rừng, người dân vùng đệm đang từng bước khai thác những lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế. Tại Tổ Cỏi, thuộc thôn Xuân Sơn, 97 thành viên tham gia nhận khoán bảo vệ 232,8 ha rừng tự nhiên, mỗi năm được chi trả hơn 139 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập quan trọng, đồng thời tạo thêm nguồn lực để cộng đồng phát triển các hoạt động kinh tế.

Tận dụng cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa và bản sắc địa phương, người dân khu vực Cỏi, Dù phát triển mô hình du lịch cộng đồng homestay kết hợp kinh tế dưới tán rừng. Mô hình này mở ra hướng tạo thu nhập ngay tại địa phương, hạn chế sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên rừng. Khi cảnh quan được bảo tồn, môi trường sinh thái được gìn giữ, sức hấp dẫn của điểm đến cũng được duy trì. Ngược lại, hoạt động du lịch mang lại lợi ích kinh tế sẽ tạo thêm động lực để người dân bảo vệ rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sống.

Theo ông Trần Ngọc Cường, giai đoạn 2026-2030, Ban Quản lý ưu tiên phát triển các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện tự nhiên và lợi thế của từng cộng đồng, trong đó tập trung vào lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng, nhất là cây dược liệu; chăn nuôi gia súc, gia cầm bản địa theo chuỗi liên kết và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Mục tiêu từng bước nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân mà không ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng đặc dụng.

Mô hình Du lịch cộng đồng kết hợp kinh tế dưới tán rừng giúp người dân phát triển kinh tế, yên tâm bảo vệ rừng.

Tuy nhiên, việc chuyển từ hỗ trợ nhỏ lẻ sang phát triển sinh kế quy mô và bền vững vẫn còn những khó khăn. Với định mức vốn hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng/thôn/năm, nguồn lực này chưa đủ để đầu tư các mô hình sản xuất có quy mô lớn. Bên cạnh đó, địa hình đồi núi hiểm trở gây trở ngại cho tổ chức sản xuất, vận chuyển hàng hóa; một số diện tích đất sản xuất còn chồng chéo về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa người dân và Vườn quốc gia, ảnh hưởng đến việc triển khai các phương án phát triển lâu dài.

Để tháo gỡ, Ban Quản lý kiến nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí thực hiện theo Nghị định số 42/2026/NĐ-CP, tạo điều kiện nâng định mức hỗ trợ cho người dân; đồng thời sớm hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng bộ cho Ban Quản lý Vườn, giải quyết những vướng mắc về ranh giới, quyền sử dụng đất.

Cùng với nguồn lực đầu tư, việc hỗ trợ người kỹ thuật sản xuất, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cần được triển khai đồng bộ.

Từ những tuyến đường bê tông, nguồn tiền khoán bảo vệ rừng đến các mô hình homestay, dược liệu và sản phẩm bản địa, có thể thấy sinh kế đang trở thành cầu nối giữa mục tiêu bảo tồn và phát triển kinh tế vùng đệm. Khi người dân có cuộc sống ổn định, được hưởng lợi từ rừng và nhận thức rõ giá trị của tài nguyên thiên nhiên, mỗi cộng đồng sẽ trở thành một lực lượng quan trọng trong gìn giữ màu xanh Xuân Sơn. Đây cũng là nền tảng để Vườn quốc gia phát triển bền vững, gắn bảo tồn đa dạng sinh học với nâng cao đời sống người dân địa phương.