Gắn sao cho sản phẩm OCOP phía Ðông tỉnh

Bún khô Khánh Hà chế biến từ gạo sạch đang được chủ thể đề xuất sản phẩm OCOP 4 sao.

Các loại gạo thơm ngon ở vùng hạ lưu sông Lòng Sông, xã Liên Hương, lâu nay được dùng làm nguyên liệu sạch chế biến món ăn truyền thống như bún, phở, miến đã được nhiều khách hàng trong vùng biết đến. Dần dà lan xa ra ngoài tỉnh và các nước có đông đảo người Việt sinh sống như: châu Âu, Mỹ, Úc. Bà Trương Thị Hồng Hà, chủ nhân một số sản phẩm truyền thống cho biết: “Các sản phẩm bún, phở, miến cơ bản chế biến thủ công từ nguồn nguyên liệu gạo sạch trong vùng, không chứa phụ gia, không chất bảo quản, bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng. Sợi bún có thể chế biến nhiều món ăn hàng ngày gia đình, hay dịp lễ, tết của người Việt. Khách hàng gần xa ưa thích là vậy”. Có thể kể như sợi bún khô đa dạng màu sắc, bắt mắt, tiện lợi chế biến các món ăn gia đình hay ở nhà hàng, như các món bún xào hải sản, bún nước thanh ngọt, bún trộn chua cay đều có hương vị thơm ngon.

Vài năm gần đây, cơ sở của bà huy động nguồn lực đầu tư mở rộng nhà xưởng rộng rãi, thuê thêm nhân công sản xuất, đáp ứng thị trường tiêu thụ trong, ngoài nước. “Cơ sở sản xuất mở rộng, cho ra sản phẩm truyền thống sạch, chất lượng, cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ. Chúng tôi đang xúc tiến liên hệ UBND xã Liên Hương đăng ký sản phẩm OCOP 4 sao cho bún khô Khánh Hà”, bà Trương Thị Hồng Hà tự tin nói.

Cùng với đó, chủ thể một số sản phẩm truyền thống khác đều muốn “thăng hạng”, nâng cao chất lượng, mẫu mã, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thị trường. Chị Đỗ Thị Minh Thi, chủ cơ sở nước mắm Tâm Ý 3 sao ở xã Tân Hải chia sẻ: “Cơ sở có mức tiêu thụ hơn 2.000 lít mỗi năm. Chúng tôi đang xúc tiến liên hệ UBND xã Tân Hải đăng ký thêm mã sản phẩm nước mắm Tâm Ý 4 sao, nâng cao độ đạm, đáp ứng nhu cầu đông đảo khách hàng khu vực đô thị vùng Đông Nam Bộ”.

Chế biến hạt điều rang muối Sen Núi ở phía Đông tỉnh

Ông Trần Đức Tuấn - Giám đốc Hợp tác xã Sen Núi (xã Trà Tân) cho hay: “Hạt điều rang muối Sen Núi” đã được địa phương công nhận sản phẩm tiêu chuẩn OCOP 3 sao mấy năm trước, góp mặt khá nhiều nơi, nhất là thị trường phía Bắc, thông qua các đại lý, công ty liên kết hợp tác xã trong kinh doanh, phân phối sản phẩm. Hợp tác xã đặt mục tiêu tăng năng suất sản xuất sản phẩm chứng nhận OCOP bằng việc nâng cao công nghệ sản xuất, tối ưu hóa quy trình và đầu tư vào các dây chuyền sản xuất hiện đại; đề xuất thăng hạng “Hạt điều rang muối Sen Núi” tiêu chuẩn OCOP 4 sao.

Còn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ cơ sở Yến sào Thanh Nhàn (xã Tánh Linh) nói rằng, sản phẩm yến thiên nhiên được chế biến thủ công, sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao tiêu thụ nhiều khu vực Bắc và Nam sông La Ngà. Cơ sở đang xúc tiến mở rộng nhà xưởng, đầu tư chế biến để nâng cấp sản phẩm Yến sào Thanh Nhàn lên tiêu chuẩn 4 sao, mở rộng thị trường tiêu thụ trong, ngoài tỉnh.

Có thể nói, các sản phẩm OCOP hầu hết dùng nguồn nguyên liệu sạch ở địa phương, chế biến thủ công, cho ra sản phẩm đặc trưng ở vùng miền, giữ vững sao được địa phương công nhận. Các chủ thể không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã, quy mô sản xuất, đề xuất thăng hạng sao cho sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong, ngoài nước. Qua đó, khai thác phù hợp tài nguyên bản địa, tạo sản phẩm đặc trưng, thu hút lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các địa phương phía Đông tỉnh.