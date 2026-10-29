Gắn quyết sách với thực tiễn đời sống

Quang cảnh Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Hoàn thiện thể chế, bảo đảm quyền lợi chính đáng

Kỳ họp diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và chưa đầy 2 tháng sau Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, đặt ra yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng quyết sách. Theo chương trình dự kiến, Quốc hội xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án Luật. Nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Tại phiên thảo luận Tổ 7, gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và TP Bắc Ninh, đại biểu Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, tập trung góp ý dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Theo đại biểu Nguyễn Văn Quảng, cơ chế này có ý nghĩa trong việc kịp thời thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm khi không thể tiếp tục hoặc hoàn thành việc xử lý hình sự theo thủ tục thông thường. Tuy nhiên, do liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân và quyền sở hữu tài sản hợp pháp, chính sách cần được xây dựng chặt chẽ, thận trọng, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Một vấn đề được đại biểu đặc biệt lưu ý là trách nhiệm xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Theo ông Nguyễn Văn Quảng, việc quy định tòa án trực tiếp xác minh, thu thập chứng cứ làm căn cứ giải quyết yêu cầu thu hồi tài sản chưa phù hợp với chức năng xét xử và nguyên tắc của tố tụng dân sự.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Lâm Đồng điều hành thảo luận tại Tổ

Ý kiến này đặt ra yêu cầu quan trọng trong xây dựng pháp luật: cơ chế mới phải đi cùng sự phân định thẩm quyền rõ ràng, bảo đảm khách quan và tính độc lập của tòa án. Hiệu quả xử lý tài sản không thể tách rời việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Tháo gỡ vướng mắc phải song hành với kiểm soát quyền lực, xác định trách nhiệm và có cơ chế xử lý khi việc áp dụng pháp luật gây thiệt hại trái quy định. Điều này đặt ra vấn đề, chất lượng thể chế phải được đo bằng khả năng giải quyết đúng vấn đề thực tiễn, đồng thời bảo đảm các nguyên tắc pháp lý và quyền chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đưa quyết sách vào thực tiễn

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội xem xét kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và kế hoạch đầu tư công năm 2027... cùng các vấn đề quan trọng khác.

Đây là những vấn đề có tác động trực tiếp đến việc phân bổ và sử dụng nguồn lực phát triển. Với Lâm Đồng, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, đẩy nhanh tiến độ các công trình cần thiết, cải thiện hạ tầng và tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mỗi dự án chậm triển khai, mỗi thủ tục kéo dài hay mỗi quy định chưa được hướng dẫn thống nhất đều có thể làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến cơ hội phát triển.

Đại biểu Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, góp ý dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội

Cùng với đó, hoạt động giám sát của Quốc hội, việc xem xét kiến nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chất vấn, trả lời chất vấn là những kênh quan trọng để nhận diện bất cập, làm rõ trách nhiệm và thúc đẩy khắc phục hạn chế. Điều cử tri mong đợi không chỉ là kiến nghị được ghi nhận, mà còn là câu trả lời rõ ràng về thẩm quyền, thời hạn và kết quả giải quyết.

Đối với Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, việc gắn hoạt động nghị trường với thực tiễn địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, đồng thời theo dõi quá trình tiếp thu, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Từ nghị trường đến cuộc sống là hành trình nối liền tiếng nói cử tri, quyết sách lập pháp và trách nhiệm thực thi. Khi chính sách được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và hiệu quả, niềm tin của người dân, doanh nghiệp sẽ được củng cố bằng chính những kết quả có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày.