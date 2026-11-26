Chiều 26/11, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Di cư và những vấn đề đặt ra đối với bảo đảm an ninh phi truyền thống ở Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND chủ trì hội thảo.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn đến từ các bộ, ban ngành Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an một số đơn vị địa phương.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đề dẫn hội thảo, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện ANND nhấn mạnh, tại Việt Nam, di cư góp phần phân bố lại nguồn lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực, mở rộng giao lưu văn hóa và tạo thêm động lực cho phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, quá trình di cư cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, nhất là áp lực đối với hệ thống hạ tầng, nhà ở, việc làm, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tại các địa bàn tiếp nhận.

Đáng chú ý, dưới góc độ an ninh phi truyền thống, di cư không chỉ là vấn đề dân cư hay lao động đơn thuần mà có tác động trên nhiều lĩnh vực an ninh khác nhau, từ an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh xã hội đến an ninh biên giới và an ninh quốc gia.

Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại hội thảo.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nghiên cứu, nhận diện đầy đủ hơn các xu hướng, động lực và phương thức di cư; đánh giá đúng những tác động tích cực cũng như các nguy cơ, thách thức đối với an ninh phi truyền thống.

Đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về di cư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tăng cường phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy vai trò của các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng CAND, gắn quản lý di cư với bảo đảm quyền con người, quyền công dân, an sinh xã hội và yêu cầu phát triển bền vững.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại hội thảo.

Chia sẻ tại hội thảo, TS Đào Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh hiện nay, di cư không chỉ là một hiện tượng dân số học hay lao động, xã hội thuần túy mà đã trở thành một vấn đề an ninh phi truyền thống theo đúng nội hàm của khái niệm này.

Vấn đề di cư tại Việt Nam đang trở nên phức tạp bởi nước ta đồng thời vừa là quốc gia có công dân di cư ra nước ngoài với quy mô lớn, vừa là địa bàn tiếp nhận người nước ngoài đến học tập, lao động, đầu tư, cư trú; cũng là không gian của những dòng di cư nội địa rất mạnh mẽ giữa các vùng, các địa phương, đặc biệt từ nông thôn ra đô thị, từ vùng khó khăn tới các trung tâm công nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó, di cư còn tạo ra những sức ép rõ rệt đối với an ninh xã hội và an ninh kinh tế. Một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng khác là di cư bất hợp pháp và di cư trung chuyển đang gắn chặt hơn với tội phạm xuyên quốc gia, từ đó trực tiếp đe dọa an ninh biên giới, an ninh trật tự và uy tín quốc gia. Ngoài ra, thực trạng di cư tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn bởi tác động đồng thời của biến đổi khí hậu và không gian số.

TS Đào Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

“Đối với Việt Nam, yêu cầu đặt ra không phải là ngăn cản sự dịch chuyển hợp pháp của con người mà là xây dựng năng lực quản trị di cư theo hướng an toàn, trật tự, lấy con người làm trung tâm, đồng thời kiên quyết đấu tranh với di cư trái phép, mua bán người và các hình thức lợi dụng di cư để vi phạm pháp luật”, TS Đào Ngọc Báu chia sẻ.

TS Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ cho rằng, để góp phần đảm bảo an sinh xã hội đối với người lao động di cư, mở rộng diện bao phủ đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội, cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện việc đàm phán, ký kết Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội đối với nhiều quốc gia có nhiều người lao động Việt Nam sang làm việc. Cùng với đó, nghiên cứu chính sách hỗ trợ, ưu tiên đối với lao động di cư nội địa tham gia bảo hiểm xã hội trong việc tiếp cận với các chính sách khác của Đảng, Nhà nước như nhà ở, giáo dục, y tế.

TS Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ phát biểu tại hội thảo.

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an cũng đã chia sẻ những tác động tiêu cực của vấn đề di cư tự do và đề xuất các giải pháp trọng tâm nhằm ổn định dần di cư tự do tại các địa bàn phức tạp.

TS Nguyễn Thùy Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế đã nhấn mạnh những thách thức đối với an ninh con người và chính sách đối với công tác bảo trợ xã hội từ di cư lao động trong nội địa ở Việt Nam. Các giải pháp được đề xuất gồm: Hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng; phát triển mạng lưới dịch vụ công tác xã hội tại địa bàn tập trung dân cư; hỗ trợ thụ động sang phòng ngừa, can thiệp sớm, nhất là ở nhóm có nguy cơ cao; đẩy mạnh chuyển đổi số kết nối với an sinh xã hội; tăng cường phối hợp liên ngành giữa các địa phương đi và đến…

Đại tá Cà Văn Lập, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng của bộ đội biên phòng trong phòng, chống di cư tự do ở khu vực biên giới đất liền hiện nay...

Các đại biểu tham luận, phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND khẳng định: Hội thảo dịp để các đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn trong và ngoài ngành Công an cùng trao đổi, chia sẻ, làm rõ hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quản lý di cư.

Từ đó, hội thảo đã cung cấp những luận cứ khoa học, những cơ sở thực tiễn quan trọng phục vụ tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Hội đồng lý luận Bộ Công an lãnh đạo và tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện chủ trương, chính sách, chiến lược về ứng phó với vấn đề di cư trong tình hình mới...