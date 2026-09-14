Gắn quản lý, bảo vệ rừng với phát triển kinh tế - xã hội vùng cao

Đoàn giám sát làm việc tại xã Bằng Thành.

Xã Bằng Thành có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 21.167ha. Diện tích đất có rừng trên 13.000ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên là 10.597ha, diện tích rừng trồng trên 2.432ha, độ che phủ rừng đạt trên 64%.

Đối với Ba Bể, toàn xã có tổng diện tích đất lâm nghiệp trên 11.809ha. Diện tích rừng hiện có trên 9.413ha, trong đó rừng tự nhiên 7.863ha, rừng trồng 1.550ha; độ che phủ rừng đạt 63,62%.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Bằng Thành và Ba Bể luôn xem công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác tập trung đề nghị làm rõ nội dung về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; việc thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển lâm nghiệp.

Đoàn giám sát kiểm tra thực địa.

Đoàn cũng đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của địa phương để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn đề nghị, trong thời gian tới, xã Bằng Thành và Ba Bể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các diện tích rừng hiện nay, có phương án sử dụng hiệu quả để khai thác tiềm năng, lợi thế rừng ở địa phương.