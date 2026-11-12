Gắn quản lý, bảo vệ biên giới với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng các thành viên Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến thăm, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng năm 2026 tại Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu; Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu; thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các cục, Văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

Đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương tặng hoa chào đón Trung tướng Vũ Trung Kiên đến thăm, kiểm tra Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ. Ảnh: Thanh Xuân

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện chỉ huy Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết, năm 2026, đơn vị đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong năm, đơn vị đã tổ chức 36 lần tuần tra đường biên, mốc quốc giới với 180 lượt cán bộ, chiến sĩ và 24 lượt người dân tham gia; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại diện nhân dân địa phương tặng quà Trung tướng Vũ Trung Kiên và Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Thanh Xuân

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị chủ trì bắt giữ, khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1.733 gram heroin cùng các tang vật liên quan; phối hợp với lực lượng Công an bắt giữ 8 vụ với 16 đối tượng liên quan đến ma túy. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thăm hỏi, động viên nhân dân xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ chú trọng công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới. Trong năm, đơn vị phối hợp tổ chức 18 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.583 lượt người; triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng chung tay đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”; hỗ trợ nhân dân cài đặt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số.

Đặc biệt, đơn vị triển khai mô hình đồng hành cùng nhân dân trồng rau sạch trên diện tích 7.000m² tại bản Mỏ, xã Sin Suối Hồ; phối hợp trao tặng nhiều phần quà, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Trung tướng Vũ Trung Kiên (thứ 6, từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (thứ 5, từ phải sang) trao quà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Trung tướng Vũ Trung Kiên và các thành viên Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ. Ảnh: Thanh Xuân

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ. Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi sổ vàng truyền thống của Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ. Ảnh: Thanh Xuân

Trung tướng Vũ Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Thanh Xuân

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, đơn vị cần tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, đơn vị tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy hiệu quả công tác vận động quần chúng, tích cực hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trung tướng Vũ Trung Kiên và các thành viên Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thanh Xuân

Nhân dịp này, Trung tướng Vũ Trung Kiên và các thành viên Đoàn công tác đã trao 60 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào khu vực biên giới; góp phần động viên nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, cùng Bộ đội Biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.