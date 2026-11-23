Chiều 23/11, tại Hà Nội, Cụm thi đua số 2 – Khối các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - đơn vị Cụm trưởng, Cục An ninh mạng, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục Ngoại tuyến và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết, ngay sau khi ký giao ước thi đua đầu năm, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã xây dựng chương trình, kế hoạch và xác định chỉ tiêu trên từng mặt công tác. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tăng cường kiểm tra thực tế, nắm tiến độ và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế. Công tác khen thưởng chú trọng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn hoặc có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Các đợt thi đua cao điểm, thi đua chuyên đề được triển khai gắn với phong trào “Ba Nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” và các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số. Các đơn vị cũng ứng dụng phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng và sử dụng bản tin nội bộ để giới thiệu gương người tốt, việc tốt.

Các đại biểu điểm qua một số kết quả nổi bật của các đơn vị trong Cụm thi đua đạt được thời gian qua.

Kết quả phong trào được thể hiện qua nhiệm vụ của từng đơn vị. Bộ Tư lệnh Cảnh vệ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Cục An ninh mạng tập trung đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, đồng thời đổi mới cách cảnh báo lừa đảo trực tuyến và triển khai các hoạt động bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Cục Kỹ thuật nghiệp vụ và Cục Ngoại tuyến phối hợp đấu tranh các chuyên án, vụ án trọng điểm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác chuyên môn. Cục Quản lý xuất nhập cảnh tăng cường phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh hàng không và triển khai các mô hình phục vụ hành khách như “Nụ cười xuất nhập cảnh”, “Bục kiểm soát kiểu mẫu”.

Các đại biểu chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và cùng thảo luận phương án khắc phục.

Qua phong trào, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Báo cáo cũng chỉ ra việc tổ chức thi đua có lúc còn mang tính hình thức, công tác bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, việc đề nghị khen thưởng đột xuất có lúc chưa kịp thời.

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2026, các đơn vị trong Cụm đều đề nghị được xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”. Cũng tại hội nghị, các đơn vị thống nhất Cục Kỹ thuật nghiệp vụ đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2027.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2027.