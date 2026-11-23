Cụm thi đua số 9 CATP Hà Nội gồm 9 đơn vị Công an cấp phường: Tây Mỗ, Từ Liêm, Đại Mỗ, Xuân Phương, Xuân Đỉnh, Tây Tựu, Thượng Cát, Phú Diễn, Đông Ngạc; trong đó Công an phường Tây Mỗ là đơn vị Cụm trưởng, Công an phường Từ Liêm là đơn vị Cụm phó.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2026 do Bộ Công an và CATP phát động, căn cứ vào Nghị quyết, Chương trình, chỉ tiêu công tác năm 2026, các thành viên Cụm thi đua số 9 tích cực hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Tiên phong, đột phá - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân”, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự để triển khai thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua năm 2026 được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường các đơn vị xác định là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo động lực cho CBCS nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác. Việc tổ chức thi đua được gắn với từng lĩnh vực, từng chỉ tiêu, từng nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời chấn chỉnh những nội dung còn hạn chế.

Thượng tá Nguyễn Công Lương, Trưởng Công an phường Tây Mỗ, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 phát biểu tại Hội nghị

Qua đó, nhiều mặt công tác có chuyển biến rõ nét, một số chỉ tiêu đạt và vượt cao so với mức được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và chất lượng phục vụ nhân dân. Nổi bật là tinh thần chủ động nắm tình hình, phòng ngừa từ sớm, từ xa và giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở được nâng lên rõ rệt.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 đã hoàn thành 556/566 chỉ tiêu, trong đó vượt 197/555 chỉ tiêu và có 5 đơn vị gương mẫu thực hiện 6 chỉ tiêu không được giao.

Kết quả trên đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các đơn vị nói riêng và thành phố nói chung, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của phong trào thi đua trong việc hướng CBCS vào những nhiệm vụ khó, phức tạp, có giá trị thực tế, lấy sản phẩm công tác và kết quả bảo đảm an ninh trật tự làm thước đo.

Bàn giao Cờ Cụm thi đua cho đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua năm 2027

Biểu dương các kết quả của các đơn vị trong Cụm thi đua số 9, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky khẳng định phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc có sức lan tỏa, qua đó, động viên, khích lệ kịp thời CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, năm 2026, CATP đã ban hành quy định về chấm điểm theo từng tháng, từng quý, có căn cứ rõ ràng về điểm thi đua. Các đơn vị trong Cụm thi đua số 9 đã chủ động triển khai quy định về chấm điểm, tập trung thực hiện các chỉ tiêu thi đua và góp phần vào thành tích chung của CATP.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại của các đơn vị; đồng thời cũng đồng tình với phương án đề xuất thi đua của 9 đơn vị, nhìn nhận số điểm của đơn vị đứng đầu và cuối cùng hơn kém nhau không đáng kể, khẳng định sự xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của 9 đơn vị Công an phường.

Năm 2026 là năm đầu tiên chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động ổn định; các đơn vị công an cũng bước đầu ổn định về mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng phường và 9 đơn vị trong Cụm thi đua số 9 đã chủ động quán xuyến địa bàn. Nhiều đơn vị rất vất vả vì là nơi tập trung diễn ra nhiều sự kiện, văn hóa lớn của Thủ đô của đất nước.

Năm 2026 cũng là năm lực lượng Công an phát động phong trào thi đua “Ba nhất” và các đơn vị cũng đã chủ động triển khai hoạt động, đặc biệt là nội hàm “Gần dân nhất”.

Để phong trào thi đua năm 2027 đi vào thực chất, hiệu quả, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky lưu ý các đơn vị trong thực hiện phong trào thi đua cần chú ý cân bằng giữa thực hiện nhiệm vụ đột xuất và thường xuyên, nhìn nhận đánh giá điểm thi đua theo từng tháng để kịp thời có biện pháp, giải pháp điều chỉnh, đạt kết quả cao.

Hội nghị đã bỏ phiếu bầu các danh hiệu thi đua và suy tôn đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua năm 2027.