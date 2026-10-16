Gắn phong trào thi đua 'Ba nhất' với kết quả phục vụ nhân dân

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của Phong trào thi đua Ba nhất trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở". Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện CSND chủ trì hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Đề dẫn hội thảo, Đại tá, TS Cao Hoàng Long, Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện CSND cho biết, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là một chủ trương mang tính đột phá, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Trong thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng CAND tiếp tục được đổi mới, phát triển cả về nội dung và hình thức, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật trong đó là phong trào thi đua “Ba nhất” với ba nội dung cốt lõi “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đã và đang tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng, đặc biệt tại cấp cơ sở.

Đại tá, TS Cao Hoàng Long, Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát phát biểu đề dẫn hội thảo.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, phong trào thi đua “Ba nhất” đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã; thúc đẩy đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng nắm tình hình, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an với nhân dân.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” trong xây dựng lực lượng Công an xã vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai phong trào…

Các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến đã đánh giá toàn diện thực trạng triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an xã thời gian qua; phân tích yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác xây dựng lực lượng Công an xã trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, các ý kiến cũng đã đề xuất giải pháp đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” trong thời gian tới như đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị; hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên cán bộ, chiến sĩ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho lực lượng Công an xã. Cùng với đó, cần tiếp tục bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến…

Từ kinh nghiệm thực tiễn của địa phương, Đại tá Lê Quang Đồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng, cần tiếp tục đổi mới phong trào “Ba nhất” theo hướng gắn với kết quả phục vụ nhân dân; phát huy tinh thần nêu gương, chú trọng văn hóa lắng nghe, gần dân từ những việc nhỏ, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào giải quyết công việc; nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát, trong đó coi trọng phản hồi của người dân…

Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị tiếp tục cụ thể hóa tiêu chí thi đua "Ba nhất" theo hướng dễ thực hiện, dễ đánh giá, trong đó chú trọng đẩy mạnh việc triển khai tiêu chí “gần dân nhất” thành việc làm thường xuyên hàng ngày và có kiểm chứng bằng kết quả cụ thể. Đây cũng chính là cơ sở để xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân...

Thượng tá, TS Lê Văn Thành, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Bắc Ninh thì nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy và cán bộ trực tiếp công tác tại cơ sở trong tổ chức phong trào. Cùng với đó, cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các việc làm cụ thể; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổng kết thực tiễn, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả; tăng cường sự phối hợp giữa Công an xã với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng ở cơ sở, qua đó tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an ninh, trật tự…

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá, PGS.TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện CSND khẳng định, qua tham luận và các ý kiến trao đổi trực tiếp tại hội thảo, có thể thống nhất nhận thức rằng, Phong trào thi đua “Ba nhất” cần được nhìn nhận không chỉ ở phương diện thi đua mà quan trọng hơn là phải trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện, nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai phong trào cần gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Công an xã với từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ thực tế. Đặc biệt, cần đẩy mạnh nghiên cứu, cụ thể hóa các tiêu chí, nội dung thi đua theo hướng thiết thực, dễ thực hiện, dễ đánh giá, lấy hiệu quả công tác và sự chuyển biến về an ninh, trật tự tại cơ sở làm thước đo; đồng thời tránh hình thức, chạy theo thành tích hoặc tách rời phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn…