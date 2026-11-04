Gắn phổ biến pháp luật với rèn luyện kỷ luật

Cán bộ Sư đoàn 346 giới thiệu nội dung tuyên truyền pháp luật cho chiến sĩ qua hình ảnh minh họa, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Ảnh: Sư đoàn 346

Tại các buổi tọa đàm thanh niên và sinh hoạt chính trị, cán bộ, chiến sĩ trao đổi thẳng thắn về vai trò của việc chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị. Hình thức tọa đàm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chia sẻ suy nghĩ, qua đó làm rõ trách nhiệm của mỗi quân nhân trong giữ gìn nền nếp chính quy, chấp hành chế độ, quy định trong sinh hoạt và công tác.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật còn được lồng ghép qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hoạt động trưng bày sách và xem các chương trình giáo dục quốc phòng. Nếu các cuộc thi khuyến khích cán bộ, chiến sĩ chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật, thì sách và các chương trình giáo dục quốc phòng giúp bộ đội có thêm hình thức tiếp cận nội dung tuyên truyền. Những hình ảnh về hoạt động và mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật của Sư đoàn cũng được giới thiệu trực quan, giúp cán bộ, chiến sĩ thấy được những cách làm đã triển khai tại đơn vị.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, Sư đoàn 346 gắn việc chấp hành pháp luật, kỷ luật với rèn luyện nền nếp chính quy, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Qua việc thực hiện các chế độ, quy định trong từng nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật.