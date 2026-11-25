Với những gia đình sống và mưu sinh ven biển, biển vừa là nguồn sinh kế vừa là nỗi bất định. Biến đổi khí hậu không còn là mối lo xa xôi. Tại An Giang, người dân ven biển phụ thuộc nhiều vào nguồn lợi biển: tỉnh có đường bờ biển khoảng 200 km, ngư trường khai thác rộng hơn 63.000 km² và hơn 10.000 tàu cá hoạt động trên biển. Song song đó, cộng đồng ngày càng chịu tác động của xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt vào mùa khô, thời tiết thay đổi thất thường và áp lực lên nguồn lợi thủy sản. Những thách thức này không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập và an ninh lương thực, mà còn đến khả năng chống chịu lâu dài của các gia đình và hệ sinh thái ven biển. Trẻ em và các hộ dễ bị tổn thương thường là những người cảm nhận áp lực này sớm nhất.

Toàn cảnh sự kiện

Hoạt động thuộc Chương trình Thích ứng Khí hậu và Đại dương, Chuyển đổi Bền vững (COAST), được tài trợ bởi Quỹ Blue Planet của Chính phủ Anh thông qua COAST Facility Việt Nam do DAI Global UK quản lý. Hoạt động được triển khai từ tháng 10/2026 đến tháng 3/2029 tại Sơn Hải và Kiên Lương (An Giang), Cát Hải, Bạch Long Vĩ và Hùng Thắng (Hải Phòng). Dự kiến có 1.500 người được hỗ trợ trực tiếp và hơn 10.000 người được hỗ trợ gián tiếp.

Hội thảo khởi động tại Sở Nông nghiệp & Môi trường tỉnh An Giang có sự tham dự của đại diện Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, IUCN, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang, và các đối tác địa phương.

Dự án được tài trợ bởi chính phủ Anh đặt họ vào vị trí trung tâm: cùng phục hồi hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá và nuôi trồng thủy sản bền vững, tiếp cận tài chính toàn diện và kết nối thị trường tốt hơn, để vừa nâng cao đời sống của người dân vừa cải thiện chất lượng hệ sinh thái biển. Khi sinh kế gia đình ổn định hơn, trẻ em cũng có thêm điều kiện được chăm sóc và học tập.

Dự kiến đến tháng 3/2029, hoạt động sẽ hỗ trợ cải thiện sinh kế khu vực ven biển một cách bền vững thông qua việc: Phối hợp cùng cộng đồng quản lý 1.000 ha khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Thiết lập 100 cụm chà rạn nhân tạo và phục hồi 1,2 ha rạn san hô tại Bạch Long Vĩ; Tăng cường kỹ năng sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý tài chính hộ gia đình cho 379 hộ gia đình; Củng cố chuỗi giá trị thủy sản, từ chế biến đến tiếp cận thị trường.

Các đại biểu tham gia sự kiện

Hoạt động tập trung vào ba hướng chính: Thứ nhất, bảo vệ hệ sinh thái biển thông qua vườn ươm san hô và giám sát của cộng đồng; Thứ hai, thúc đẩy nuôi trồng thủy sản thích ứng khí hậu như sò, vẹm, hàu, ngao và rong biển, cùng việc tiếp cận thị trường qua chứng nhận Mỗi xã/phường một sản phẩm (OCOP) và tiếp thị số; Thứ ba, nâng cao năng lực để phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương giữ vai trò dẫn dắt trong quản lý tài nguyên ven biển, trong đó có các nhóm tiết kiệm và quỹ quay vòng.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Tổ chức World Vision International tại Việt Nam, Giám đốc Tài chính và Dịch vụ hỗ trợ ông Stanislaus Rozario chia sẻ: “Mỗi hoạt động của World Vision đều hướng đến một mong ước giản dị: mọi trẻ em, đặc biệt là những em dễ bị tổn thương nhất, có được cuộc sống trọn vẹn hơn và phát huy được hết tiềm năng. Chúng tôi tin rằng trẻ em sẽ lớn lên khỏe mạnh khi gia đình các em có sinh kế ổn định và cộng đồng được sống trong một môi trường lành mạnh, bền vững. World Vision rất vui mừng được triển khai hoạt động này tại Việt Nam với nguồn tài trợ từ Chính phủ Vương quốc Anh. Cùng với cộng đồng địa phương, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng ngư dân quy mô nhỏ, các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và người khuyết tật, để các nhóm đối tượng này có thể xây dựng sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường mà họ đang sống dựa vào."

Tại sự kiện, World Vision đã giới thiệu tổng quan, kế hoạch triển khai và cơ chế phối hợp giữa WORLD VISION, IUCN và các đối tác. Các ý kiến góp ý từ đại biểu và cộng đồng sẽ được tiếp thu để hoàn thiện kế hoạch, bảo đảm hoạt động sát với nhu cầu thực tế của người dân và quy định của địa phương.