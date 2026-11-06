Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại khu vực biên giới

Cùng dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng; đại biểu các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo công tác biên giới; lãnh đạo các xã biên giới và các đại biểu.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 16, cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội KVBG từng bước phát triển; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện. Đặc biệt, quốc phòng, an ninh KVBG cơ bản ổn định; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững, công tác đối ngoại, nhất là đối ngoại biên phòng và quan hệ hợp tác với các địa phương giáp biên được duy trì.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Phó Bí thư Thành ủy nhìn nhận, cùng với những kết quả đạt được, sự phát triển của KVBG chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Kết cấu hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ ở một số địa bàn còn hạn chế; việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế cửa khẩu, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân chưa đạt kỳ vọng. Nguồn lực đầu tư còn phân tán; một số chương trình, dự án triển khai chậm; sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương có lúc chưa chặt chẽ...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng trao đổi ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Từ thực tế đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định phát triển KVBG là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Phát triển kinh tế - xã hội KVBG không chỉ nâng cao đời sống nhân dân mà còn trực tiếp góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng đối ngoại. Phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh; giữa đầu tư hạ tầng với bảo đảm an sinh xã hội; giữa phát triển thương mại biên giới với chủ quyền quốc gia.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Thị Bé Năm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác biên giới thành phố phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Đồng chí Võ Tấn Đức nhấn mạnh: “Quá trình thực hiện phải quán triệt quan điểm xuyên suốt là phát triển kinh tế để củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững quốc phòng, an ninh để tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế. Hiệu quả thực hiện nghị quyết phải được đo bằng sự chuyển biến thực chất trong đời sống của người dân KVBG, chứ không chỉ bằng số lượng chương trình, dự án hay nguồn vốn đã bố trí”.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến biên giới. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đẩy mạnh công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền, đối ngoại nhân dân; duy trì quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các địa phương nước bạn Campuchia.

Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, tập trung xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế. Trong đó, phát triển kinh tế - xã hội KVBG phải có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến thực chất về hạ tầng, việc làm, thu nhập và đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; mọi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và rõ kết quả thực hiện.