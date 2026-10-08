Gắn phao cứu sinh trên cầu Nhật Tân để ứng cứu người gặp nạn

Phao cứu sinh trên cầu Nhật Tân. (Ảnh: Đoàn Thanh niên Công an phường Phú Thượng)

Ngày 8/10, Đoàn Thanh niên Công an phường Phú Thượng (thành phố Hà Nội) triển khai công trình thanh niên lắp đặt phao cứu sinh trên cầu Nhật Tân.

Theo đó, 50 phao cứu sinh chuyên dụng được bố trí tại nhiều vị trí trên cả hai chiều cầu Nhật Tân, gồm chiều hướng về huyện Đông Anh và chiều ngược lại.

Các phao được cố định chắc chắn tại chân cột đèn chiếu sáng ở khu vực phía trên dòng sông. Đây là những vị trí thuận lợi để người đi đường quan sát và tiếp cận khi phát hiện người gặp nạn dưới sông.

Việc lắp đặt phao cứu sinh tại cầu Nhật Tân nhằm bổ sung phương tiện cứu hộ tại chỗ, giúp người dân có thể nhanh chóng sử dụng trong những tình huống khẩn cấp.

Theo phương án triển khai, các điểm đặt phao được bố trí đồng đều trên cầu, vừa bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận khi có sự cố.

Trong trường hợp phát hiện người rơi xuống sông, người dân có thể nhanh chóng lấy phao tại các điểm được bố trí trên cầu và thả xuống khu vực có người gặp nạn, góp phần kéo dài thời gian chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tiếp cận.

Công trình cũng hướng tới nâng cao ý thức chủ động phòng, chống tai nạn đuối nước, nhất là tại khu vực cầu Nhật Tân, nơi có lưu lượng phương tiện và người dân qua lại lớn.

Sau khi hoàn thành việc lắp đặt 50 phao cứu sinh trên cầu Nhật Tân, Đoàn Thanh niên Công an phường Phú Thượng dự tính tiếp tục triển khai mô hình tại cầu Thăng Long.

Dự tính, thêm 50 phao cứu sinh sẽ được lắp đặt tại cầu Thăng Long, qua đó mở rộng các điểm hỗ trợ cứu hộ tại chỗ trên những cây cầu bắc qua sông Hồng.