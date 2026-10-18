Gắn phân cấp, phân quyền với nâng cao năng lực thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu

Ngày 18.10, Quân khu 7 phối hợp với Quân khu 9 và tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình về nguồn Chiến khu 8 với các hoạt động dân vận, chính sách, chăm lo gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn trên địa bàn xã Nhơn Ninh (Tây Ninh) với tổng kinh phí hơn 4 tỉ đồng.