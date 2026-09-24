Gần nửa triệu người trên thế giới có thể tử vong do nắng nóng trong 6 tháng tới

Siêu El Nino đang gây ra hiện tượng hạn hán khắc nghiệt. Ảnh minh hoạ: AI

El Nino đang bước vào giai đoạn ảnh hưởng ở quy mô lớn và trên đà trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận.

Theo phân tích của Climate Impact Lab, nhóm gồm các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế và kỹ sư dữ liệu có trụ sở tại Đại học Chicago (Mỹ) được công bố ngày 23.9, khi hiện tượng này kết hợp với tình trạng nóng lên toàn cầu vốn đang diễn ra do ô nhiễm từ nhiên liệu hóa thạch, hậu quả do nhiệt độ tăng có thể trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Nắng nóng là hình thức thời tiết cực đoan gây tử vong nhiều nhất. Hiện số ca tử vong do nắng nóng không được theo dõi đầy đủ, ngay cả ở những quốc gia giàu có.

Báo cáo cũng dự báo tình trạng nắng nóng do El Nino gây ra có thể cướp đi sinh mạng của 451.000 người do lượng nhiệt bổ sung từ siêu El Niño trong 6 tháng tới, từ tháng 6.2026 đến tháng 2.2027.

Các nhà nghiên cứu cho rằng con số này nhiều khả năng sẽ còn tăng. El Nino sẽ kéo dài đến mùa xuân ở Bắc bán cầu, đồng nghĩa với việc tác động của nắng nóng có thể tiếp tục kéo dài sang những tháng mùa hè.

Theo báo cáo, số ca tử vong do nắng nóng cực đoan sẽ là những trường hợp bổ sung, bên cạnh dự báo số người thiệt mạng do các hiện tượng thời tiết cực đoan khác liên quan đến El Nino, bao gồm cháy rừng, lũ lụt và hạn hán.

Các nhà khoa học cho biết El Nino sẽ khiến nhiệt độ trên đất liền toàn cầu tăng 1,2 độ C (2,1 độ F) so với mức bình thường trong những tháng tới.

Trong nghiên cứu mới đây, mức nhiệt cao bất thường sẽ tương đương với điều mà biến đổi khí hậu được dự báo sẽ gây ra trong 20 năm tới, và số ngày có nắng nóng cực đoan sẽ tăng 44% so với mức dự kiến trong một năm bình thường. El Niño đang đến quá sớm, khi thế giới vẫn chưa có đủ thời gian để thích nghi.

Những khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hầu hết nằm ở Nam bán cầu và các quốc gia thuộc Global South (phần lớn các nước đang phát triển ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh). Báo cáo xác định Nigeria là quốc gia được dự báo có số ca tử vong cao do nắng nóng liên quan đến El Nino.

Các quốc gia khác có nguy cơ cao gồm Indonesia, Sudan, Ấn Độ và Brazil. Mỹ cũng nằm trong 20 quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất do nắng nóng từ siêu El Nino trong 6 tháng tới.

Báo cáo đã kết hợp các phương pháp nghiên cứu về mối quan hệ giữa nhiệt độ và tỷ lệ tử vong tại hơn 24.000 khu vực trên thế giới, cùng với các dự báo nhiệt độ theo mùa.

Nghiên cứu hiện đang chờ được bình duyệt, nhưng các nhà khoa học cho biết họ đã công bố bản báo cáo ngắn trước vì El Nino đang mạnh lên nhanh chóng.

Báo cáo cũng gợi ý các biện pháp mà các quốc gia có thể ứng phó bao gồm cảnh báo nắng nóng sớm, xây dựng kế hoạch hành động về y tế, bảo đảm có các trung tâm tránh nóng và cung cấp nước, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.