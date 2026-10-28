Gần nửa thế kỷ mong đợi, đón liệt sĩ trở về quê hương

Thân nhân gia đình liệt sĩ Đào Văn Hải và Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đồng Nai làm lễ truy điệu đưa liệt sĩ về quê an táng.

Liệt sĩ Đào Văn Hải, sinh năm 1960, quê quán xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), là con thứ 4 trong một gia đình có 8 người con, giàu truyền thống cách mạng. Hiện gia đình có 2 người con là liệt sĩ và một người con là thương binh.

Tháng 1/1979, thanh niên Đào Văn Hải xung phong lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 8, Sư đoàn 5, với chức vụ chiến sĩ. Là một chiến sĩ kiên cường, anh đã tham gia nhiều trận đánh ác liệt với quân thù cùng đơn vị lập nhiều chiến công trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thương binh Đào Văn Trường, anh trai của liệt sĩ Đào Văn Hải, ngồi lặng trước ngôi mộ của em trai mình tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đồng Nai.

Ngày 15/4/1979, anh đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Tây Nam của Tổ quốc. Sau khi hy sinh, liệt sĩ Đào Văn Hải được đồng đội và đơn vị quy tập, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đồng Nai.

Gần 50 năm qua, phần mộ liệt sĩ Đào Văn Hải được Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đồng Nai chăm sóc, hương khói.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đại biểu dâng hương và thực hiện các thủ tục tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Đào Văn Hải về quê hương theo nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đồng Nai phối hợp với gia đình thực hiện các thủ tục trước khi đưa liệt sĩ về quê an táng.

Ông Đào Văn Dân, em trai liệt sĩ Đào Văn Hải xúc động cho biết, sau gần nửa thế kỷ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đến nay, gia đình chính thức được đón và đưa người anh trai trở về với quê hương. Ông bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt cảm ơn chính quyền, các cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai đã chăm lo, hương khói cho phần mộ liệt sĩ trong gần 50 năm qua, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để gia đình hoàn tất các thủ tục, đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Theo ông Đào Văn Dân, dịp này, gia đình sẽ đón hai hài cốt liệt sĩ trở về quê hương. Cụ thể, hôm nay (28/10), gia đình tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ Đào Văn Hải và ngày 30/10, tiếp tục cất bốc hài cốt liệt sĩ Đào Văn Nam, là anh cả trong gia đình, đang được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để đưa về an táng ở quê nhà. Đây là niềm mong mỏi từ lâu của gia đình, khi những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về nơi chôn nhau cắt rốn.

Cựu chiến binh thành phố Đồng Nai thắp hương trên phần mộ của liệt sĩ Đào Văn Hải trước khi thực hiện lễ cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ về quê an táng.

Ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố Đồng Nai cho biết, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội tập trung thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Hội chú trọng tìm kiếm, xác minh thông tin đối với những phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mới đây, qua rà soát tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Long, nơi ghi dấu những trận chiến đấu ác liệt năm 1972, Hội phát hiện 20 phần mộ liệt sĩ thuộc Sư đoàn 7 chỉ ghi tên và đơn vị, chưa có thông tin về quê quán. Hội phối hợp với Sư đoàn 7 bổ sung thông tin về họ tên, quê quán và thân nhân các liệt sĩ; đồng thời gửi về các địa phương để xác minh, tìm kiếm thân nhân, từng bước hoàn thiện thông tin trên bia mộ, trả lại danh tính cho các liệt sĩ. Bên cạnh đó, Hội tích cực hỗ trợ các gia đình tổ chức lễ cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê hương. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội hỗ trợ đưa 14 hài cốt liệt sĩ quê ở các tỉnh phía Bắc, từng vào miền Nam chiến đấu và hy sinh trở về quê nhà.