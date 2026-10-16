Gắn nông sản với du lịch và ẩm thực để nâng cao giá trị

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai là vùng đất hội tụ những giá trị đặc sắc của đại ngàn Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, sở hữu nguồn tài nguyên nông nghiệp phong phú, hệ sinh thái đa dạng cùng kho tàng văn hóa, ẩm thực giàu bản sắc.

Do đó, một sản phẩm nông nghiệp khi được kết hợp với nghệ thuật chế biến, sự sáng tạo của người đầu bếp và câu chuyện về vùng đất, con người nơi sản phẩm được tạo ra sẽ có thêm cơ hội nâng cao giá trị, mở rộng thị trường và tiếp cận người tiêu dùng trên thế giới.

"Từ những sản phẩm đặc trưng của vùng cao nguyên như cà-phê, hồ tiêu, rau củ, trái cây, đến các sản vật của vùng đồng bằng, ven biển như dừa, thủy hải sản, Gia Lai có nhiều tiềm năng để phát triển chuỗi giá trị gắn kết giữa nông nghiệp, chế biến, ẩm thực và du lịch", bà Lịch nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Với thông điệp “Chuẩn hóa giá trị - Kể câu chuyện Việt-Kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp, ẩm thực và du lịch tuần hoàn”, các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp đã tập trung thảo luận giải pháp liên kết nông nghiệp với chế biến thực phẩm, văn hóa ẩm thực và du lịch. Qua đó nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm cơ hội phát triển cho địa phương, trong đó có Gia Lai.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cho biết, đại ngàn chạm biển xanh không chỉ là chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2026, mà còn là một câu chuyện ẩm thực trọn vẹn: từ cao nguyên đến duyên hải, từ vùng nguyên liệu đến bàn ăn, từ bản sắc của các cộng đồng đến những cuộc gặp gỡ với du khách.

Tiếp đó, ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) trình bày tham luận về kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp, ẩm thực, văn hóa và du lịch từ những giá trị địa phương.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc King Coffee phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Ngoài ra, các tham luận cũng đề cập việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong ngành thực phẩm để đưa sản phẩm Việt ra thị trường thế giới; phát triển chuỗi giá trị từ nông trại đến bàn ăn; xây dựng thương hiệu nông sản gắn với hệ sinh thái kinh doanh và thị trường quốc tế. Những câu chuyện từ ngành sữa, cà-phê cho thấy yêu cầu không dừng ở sản xuất nguyên liệu, mà còn chú trọng chế biến, xây dựng thương hiệu và nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng.

Tại phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Liên kết để nâng tầm nông sản Việt: Từ chuẩn hóa vùng nguyên liệu đến thị trường toàn cầu - Cơ hội cho Gia Lai”, các đại biểu tập trung vào vấn đề liên kết giữa vùng sản xuất, doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối và thị trường tiêu thụ.

Các chuyên gia, nhà quản lý trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề chung quanh sản phẩm nông nghiệp và cách thức đưa ra thị trường quốc tế. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Đối với Gia Lai, việc phát huy lợi thế nông nghiệp cần đi cùng nâng cao chất lượng nguyên liệu, phát triển sản phẩm chế biến và xây dựng thương hiệu đủ sức cạnh tranh. Kết nối nông sản với du lịch và ẩm thực cũng mở ra hướng tiếp cận mới, giúp sản phẩm địa phương không chỉ được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu mà còn trở thành một phần trong trải nghiệm văn hóa, khám phá điểm đến của du khách.

Phiên thảo luận thứ hai, với chủ đề “Từ nông sản đến trải nghiệm và bàn ăn thế giới”, các đại biểu mở rộng trao đổi về khả năng đưa giá trị nông sản vào các sản phẩm ẩm thực, văn hóa và dịch vụ. Qua đó, chương trình hướng đến tăng cường sự kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp thực phẩm, đầu bếp, chuyên gia văn hóa ẩm thực và ngành du lịch.

Hội thảo đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy sản xuất và tiêu thụ nông sản đơn thuần sang phát triển chuỗi giá trị có sự tham gia của nhiều ngành. Trong đó, chất lượng vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến, thương hiệu, câu chuyện văn hóa và khả năng tiếp cận thị trường là những yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm Việt Nam.