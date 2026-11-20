Ông Dario Amodei, CEO của Anthropic, phát biểu vào ngày Anthropic, PBC (ANT) thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại sàn NASDAQ MarketSite ở New York, Mỹ, ngày 19/11/ 2026. Ảnh chụp từ video của NASDAQ

Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic đã biến phần lớn nhân viên startup trí tuệ nhân tạo (AI) này thành triệu phú chỉ sau một đêm, trong đó một số người sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu USD.

Theo hồ sơ công bố với cơ quan quản lý, Anthropic có 5.300 nhân viên tính đến tháng 9/2026. Sau khi công ty định giá cổ phiếu IPO ở mức 83 USD/cổ phiếu, khoảng 600 nhân viên đã gia nhập câu lạc bộ những người sở hữu tài sản từ 100 triệu USD trở lên, theo dữ liệu của Hill.com, đơn vị theo dõi cổ phần tại các công ty tư nhân.

Có tới 2.800 nhân viên, được gọi nội bộ là “Ants” (những chú kiến), đang nắm giữ lượng cổ phần trị giá hơn 10 triệu USD. Trong khi đó, khoảng 5.100 người, tương đương 96% tổng số nhân viên, sở hữu cổ phần có giá trị trên 1 triệu USD.

“Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây là mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức nào”, Andrew Benson, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Hill.com, nói với CNN hôm 19/11. Ông lưu ý rằng Anthropic có tỷ lệ nhân viên nghỉ việc rất thấp.

“Trong một thời gian dài, mọi người đã nhận thấy Anthropic giống như một con tàu tên lửa đang tăng tốc. Điều đó rõ ràng khiến nhân viên ngần ngại rời đi, bởi họ hiểu cơ hội có thể đánh mất nếu làm như vậy”, ông Benson nhận xét.

Việc các startup ở Thung lũng Silicon trả lương cho nhân viên bằng sự kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu không phải điều hiếm gặp. Những công ty này thường có nguồn tiền mặt hạn chế, trong khi triển vọng được mua lại hoặc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là động lực để nhân viên làm việc và gắn bó cho đến khi cơ hội tài chính đến.

Tuy nhiên, ít startup nào phát triển nhanh và đạt quy mô lớn như Anthropic. Được thành lập năm 2021, công ty có chưa đến 1.000 nhân viên vào cuối năm 2024.

Theo ông Benson, cũng giống như tại nhiều công ty công nghệ khởi nghiệp khác, thời điểm gia nhập công ty có ý nghĩa quan trọng hơn vị trí hay thâm niên khi xét đến lợi ích tài chính.

“Gia nhập sớm có ý nghĩa quan trọng hơn cấp bậc đối với kết quả tài chính. Bạn có thể ở vị trí rất thấp trong công ty, nhưng nếu gia nhập vào năm 2023 hoặc 2024, nhiều khả năng bạn sẽ có được thành quả tài chính tốt hơn đáng kể so với một lãnh đạo cấp cao gia nhập vào đầu năm nay”, ông nói.

Trong khi đó, SpaceX đã hoạt động hơn hai thập kỷ dưới hình thức công ty tư nhân trước khi thực hiện đợt IPO đình đám hồi tháng 6. Đợt phát hành này đã tạo ra khoảng 4.400 triệu phú trong số 22.000 nhân viên của công ty.

Một điểm đặc biệt khác trong IPO của Anthropic là cho phép những người nội bộ không phải nhà sáng lập bán một phần cổ phiếu ngay trong ngày giao dịch đầu tiên.

Thông thường, nhân viên các công ty mới niêm yết phải tuân thủ thời gian hạn chế giao dịch, hay còn gọi là “lockup”, kéo dài từ 3-6 tháng, trong đó họ không được phép bán cổ phiếu. Tuy nhiên, đợt niêm yết của Anthropic áp dụng một lịch trình hạn chế giao dịch theo từng giai đoạn khá phức tạp, cho phép những người nội bộ không phải nhà sáng lập bán tối đa 10% số cổ phiếu họ nắm giữ ngay khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người nội bộ đã tận dụng cơ hội này trong ngày giao dịch 19/11.

Một điểm khác biệt nữa là nhân viên Anthropic tập trung đông tại San Francisco, trong khi lực lượng lao động của SpaceX phân bố tại nhiều bang như Texas, California và Florida. Điều này có thể tạo ra tác động đáng kể đối với nền kinh tế San Francisco, thành phố vốn đã nhiều lần chứng kiến những biến động lớn do sự gia tăng đột biến của cải từ lĩnh vực công nghệ.

Làn sóng nhân viên mới trở thành triệu phú có thể làm gia tăng áp lực lên thị trường nhà ở San Francisco, nơi giá bất động sản đang tăng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm.

Theo công ty môi giới bất động sản Redfin, giá bán một căn nhà điển hình tại thành phố này đạt 1,7 triệu USD trong tháng 10, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá nhà trung vị trên toàn nước Mỹ gần như đi ngang trong cùng thời gian, ở mức khoảng 416.700 USD, theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR).