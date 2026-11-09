Gần như không thể nhận ra Hwang Jung Min

Một video có tiêu đề “Chuyện gì đã xảy ra tại buổi gặp mặt đầu tiên của vở nhạc kịch ‘Mrs. Doubtfire’ (+ Camera ẩn)” đã được đăng tải trên kênh YouTube Jung Sang Hoon Bijeongsang Hoon” của nam diễn viên hài Jung Sang Hoon.

Trong video, Jung Sang Hoon đã đến tham dự và ghi lại hình ảnh buổi gặp mặt đầu tiên của ê kíp vở nhạc kịch Mrs. Doubtfire, tác phẩm dự kiến ​​sẽ chính thức công diễn vào tháng Mười Hai tới.

Giải thích về mục đích của buổi gặp mặt, Jung Sang Hoon cho biết: “Đây là dịp quan trọng để các diễn viên và nhân viên cùng ngồi lại, thảo luận về quá trình sản xuất và dành thời gian đọc kịch bản”.

Sự kiện quy tụ đông đảo các diễn viên và thành viên ê kíp tham gia vở nhạc kịch. Trong đó, sự xuất hiện của Hwang Jung Min, người đảm nhận vai chính đã thu hút sự chú ý với gương mặt trông thon gọn hơn hẳn trước đây.

Jung Sang Hoon đã trêu đùa: “Có vẻ như anh tăng cân một chút rồi nhỉ?”. Tuy nhiên, Hwang Jung Min lập tức đáp lại: “Không phải đâu, thực ra tôi còn giảm thêm cân nữa đấy”.

Sau đó, Hwang Jung Min cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với kênh YouTube của Jung Sang Hoon bằng lời cổ vũ: “Chúc kênh Jung Sang Hoon Bijeongsang Hoon ngày càng phát triển nhé!”.

Trước đó, vào tháng Bảy vừa qua, Hwang Jung Min từng vướng vào một vụ ồn ào khi một người phụ nữ ở độ tuổi 40 (tạm gọi là A) cáo buộc cô và nam diễn viên có mối quan hệ cá nhân với nhau.

Phản hồi lại thông tin này, phía Hwang Jung Min khẳng định, A là nghi phạm trong một vụ án đeo bám (stalking) và đã liên tục làm phiền nam diễn viên. Họ bác bỏ mọi cáo buộc và tuyên bố thực hiện các biện pháp pháp lý.

Trong phiên tòa sơ thẩm, A đã bị tuyên phạt 6 triệu won (khoảng 114 triệu đồng) và hiện đang chờ phiên phúc thẩm, sau khi kháng cáo. Hwang Jung Min cũng đã đệ đơn kiện bổ sung đối với người này vì hành vi tiết lộ thông tin cá nhân của anh cùng các vấn đề khác.

Hiện tại, Hwang Jung Min đang chuẩn bị trở lại sân khấu thông qua vở nhạc kịch Mrs. Doubtfire, đồng thời cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt của bộ phim Mission: Cross 2 trên nền tảng Netflix.