Gắn nhiệm vụ Công an với phát triển công dân số ở TP Cần Thơ

Hội nghị tổng kết Chiến dịch “60 ngày đêm” hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức độ 2 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Vai trò hướng dẫn viên số

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, CATP Cần Thơ giữ vai trò nòng cốt, gương mẫu và đi đầu trong việc triển khai, hiện thực hóa Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị tại địa phương. Đơn vị không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn giữ vai trò dẫn dắt chuyển đổi số cho toàn bộ hệ thống chính trị, góp phần phát triển công dân số trên địa bàn.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CATP thường xuyên, trực tiếp xuống địa bàn dân cư hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Công an phường Vĩnh Châu đến nhà hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng, tích hợp các giấy tờ trên ứng dụng VNeID và VneTraffic.

Đặc biệt, thực hiện Chiến dịch “60 ngày đêm” hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNeID mức độ 2, CATP Cần Thơ, với vai trò cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06, chủ động tham mưu UBND thành phố ban hành nhiều chủ trương, giải pháp; phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành, địa phương tham gia hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2; tích hợp các loại giấy tờ và dữ liệu trên ứng dụng VNeID.

Việc hướng dẫn người dân cài đặt bảo hiểm điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID là hành động cụ thể nhất thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của CATP. Đây không chỉ là nhiệm vụ hành chính công, mà là giải pháp thiết thực để chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân thông qua công nghệ.

Cán bộ Phòng An ninh mạng trực 24/7 tại Trung tâm giám sát An ninh mạng (SOC) CATP Cần Thơ.

Công an cơ sở là những “mắt xích” trực tiếp đưa công nghệ vào đời sống nhân dân. Với vai trò tiên phong, Công an xã, phường phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến, góp phần xóa nhòa khoảng cách công nghệ; trực tiếp đưa công nghệ đến gần hơn.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc CATP Cần Thơ, phát biểu khai mạc hội nghị KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm TP Cần Thơ lần thứ 2 năm 2026.

Kiến tạo môi trường làm việc số an toàn, bảo mật

Những tháng đầu năm 2026, qua theo dõi, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1.700 máy tính có dấu hiệu nghi nhiễm mã độc, kịp thời khuyến nghị các cơ quan, đơn vị triển khai biện pháp xử lý, khắc phục. Ngoài ra, qua kiểm tra, lực lượng chuyên trách phát hiện 19 lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống thông tin, từ đó tham mưu ban hành các văn bản kiến nghị cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục nhằm hạn chế nguy cơ bị tấn công, xâm nhập hoặc đánh cắp dữ liệu.

Tọa đàm “Lá chắn số bảo vệ người dân - Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người” tổ chức tại Đại học Cần Thơ.

Công tác rà soát hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin cũng được triển khai đồng bộ tại 17 sở, ban, ngành và 103 UBND xã, phường trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh mạng. CATP Cần Thơ xác định việc trang bị “Kỹ năng tự vệ số” cho người dân chính là giải pháp gốc rễ để xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, để mỗi công dân là một chiến sĩ tự bảo vệ mình và gia đình.

CATP Cần Thơ tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2 năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, Phòng An ninh mạng CATP Cần Thơ tổ chức trên 15 cuộc tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho hơn 5.400 lượt học sinh, giáo viên, cán bộ, công chức và người dân. Đồng thời, có 288 bài viết được đăng tải trên các nền tảng, cùng nhiều bài cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên trang thông tin điện tử CATP, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng phòng ngừa đến gần hơn với nhân dân.

Không dừng lại ở thủ tục hành chính công, CATP Cần Thơ lồng ghép công nghệ dữ liệu để giải quyết các bài toán an sinh, nghĩa tình. Điển hình, trong tháng 10/2026, CATP đồng loạt triển khai đợt 2 kế hoạch thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho 1.177 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính (theo dòng mẹ) tại 7 điểm lưu động tại các xã, phường.

Việc thu mẫu này được đồng bộ trực tiếp vào cơ sở dữ liệu cốt lõi, phục vụ đắc lực “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của quốc gia, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng công nghệ số.

Để tiếp tục phát triển công dân số, CATP Cần Thơ tiếp tục giữ vai trò chủ trì kỹ thuật, tiên phong hành động, đồng hành trực tiếp nhằm chuyển hóa các chính sách ưu đãi của Nhà nước thành kỹ năng thực tế cho người dân trên môi trường điện tử.

Trong thực hiện công tác chuyên môn, cơ quan Công an phát huy ứng dụng VNeID trở thành cầu nối chính trị an toàn. Qua ứng dụng này nhằm thúc đẩy người dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng cách tham gia đóng góp ý kiến trực tuyến cho các dự thảo luật, chính sách lớn hay văn kiện Đại hội Đảng. Tất cả tạo nên một xã hội số dân chủ và minh bạch, chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trên không gian mạng.