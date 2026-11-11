Gan nhiễm mỡ và những giải pháp cải thiện từ lối sống

Gan nhiễm mỡ là tình trạng chất béo tích tụ quá mức trong tế bào gan, thường liên quan đến chế độ ăn uống thiếu khoa học, thừa cân, ít vận động và lạm dụng rượu bia. Việc điều chỉnh lối sống, kiểm soát cân nặng và duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý được xem là những giải pháp quan trọng giúp giảm tích tụ mỡ, cải thiện sức khỏe gan.

Bởi vậy, để cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ an toàn và hiệu quả cần:

Kiểm soát cân nặng

Giảm cân từ từ và duy trì cân nặng hợp lý là một trong những biện pháp quan trọng giúp cải thiện gan nhiễm mỡ, đặc biệt ở người thừa cân, béo phì. Không nên giảm cân quá nhanh vì có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Tăng cường vận động

Duy trì hoạt động thể chất thường xuyên giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, kiểm soát cân nặng và giảm lượng mỡ tích tụ trong gan. Có thể lựa chọn các hình thức vận động phù hợp như đi bộ, đạp xe, bơi hoặc tập thể dục nhẹ nhàng.

Duy trì vận động thường xuyên giúp kiểm soát cân nặng và hỗ trợ cải thiện gan nhiễm mỡ. (Ảnh: Sưu tầm)

Hạn chế rượu bia

Rượu bia có thể khiến tình trạng tổn thương gan trở nên nghiêm trọng hơn. Người bị gan nhiễm mỡ nên hạn chế, tốt nhất tránh sử dụng rượu bia để giảm áp lực lên gan.

Ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn nên ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá và các nguồn đạm lành mạnh. Đồng thời, cần hạn chế thực phẩm nhiều đường, đồ chiên rán, thức ăn nhiều chất béo bão hòa và các loại đồ uống có đường.

Hạn chế đồ ăn nhiều đường

Việc tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt từ nước ngọt, bánh kẹo và các loại đồ uống có đường, có thể làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. Vì vậy, nên hạn chế những thực phẩm này và ưu tiên nước lọc trong sinh hoạt hằng ngày.

Hạn chế đồ ăn, thức uống nhiều đường giúp giảm nguy cơ tích tụ mỡ trong gan. (Ảnh: Sưu tầm)

Không tự ý sử dụng thuốc

Một số loại thuốc hoặc thực phẩm bổ sung có thể ảnh hưởng đến chức năng gan nếu sử dụng không đúng cách. Người bị gan nhiễm mỡ không nên tự ý dùng thuốc hoặc các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng "giải độc gan" mà chưa có sự tư vấn của nhân viên y tế.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Gan nhiễm mỡ có thể không gây triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Vì vậy, người mắc bệnh nên kiểm tra sức khỏe định kỳ và thực hiện các xét nghiệm, siêu âm hoặc thăm khám theo chỉ định của bác sĩ để theo dõi tình trạng gan.

Thay đổi lối sống là yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát gan nhiễm mỡ. Duy trì chế độ ăn hợp lý, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng và hạn chế rượu bia có thể giúp cải thiện sức khỏe của gan. Khi có bất thường về sức khỏe hoặc kết quả kiểm tra cho thấy gan nhiễm mỡ, người bệnh nên được tư vấn và theo dõi bởi nhân viên y tế.