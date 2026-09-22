Gắn nguồn vốn với sinh kế để phụ nữ vùng cao phát triển kinh tế

Phát triển các mô hình chăn nuôi là một trong những hướng tạo sinh kế cho phụ nữ Đakrông

Với phụ nữ Đakrông, nguồn vốn được gắn với câu hỏi: Vay để làm gì và làm thế nào để đồng vốn thực sự đi vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình?

Hội LHPN xã Đakrông cùng các tổ chức chính trị - xã hội ký kết hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách

Từ nguồn vốn ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội LHPN xã Đakrông hiện duy trì 12 tổ tiết kiệm và vay vốn với khoảng 770 thành viên, tổng dư nợ khoảng 48 tỷ đồng. Đằng sau con số này là việc vận động hội viên tiết kiệm, sử dụng vốn đúng mục đích và hướng dẫn xây dựng phương án làm ăn phù hợp. Các tổ được theo dõi, đánh giá thường xuyên, nợ quá hạn hiện ở mức 0%.

Ở cộng đồng, chị em còn có thêm một lựa chọn từ các nhóm tiết kiệm và vay vốn tự quản (VSLA). Khoảng 36 nhóm với trên 500 thành viên đang được duy trì, tạo thêm kênh vốn nhỏ, linh hoạt cho phụ nữ.

Điều đáng chú ý là những khoản vốn không tách rời câu chuyện sinh kế. Việc hỗ trợ được gắn với các mô hình cụ thể để hội viên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập và từng bước nâng cao khả năng tự chủ kinh tế.

Các nhóm tiết kiệm và vay vốn tự quản tạo thêm kênh vốn nhỏ, linh hoạt cho phụ nữ Đakrông

Khi đồng vốn đi cùng sinh kế

Từ cách hỗ trợ vốn đơn thuần, Hội LHPN xã Đakrông đang từng bước kết nối các khâu từ vốn, kỹ thuật đến xây dựng sản phẩm, quảng bá và kết nối thị trường. Như vậy, khoản vay mới chỉ là điểm khởi đầu, phía sau còn là quá trình hỗ trợ phụ nữ tạo sinh kế, làm ra sản phẩm và tìm đầu ra.

Ở thôn Tà Lao, sinh kế được gắn với du lịch cộng đồng thông qua Tổ hợp tác Dịch vụ du lịch Suối A Lao, có phụ nữ tham gia làm chủ. Ở thôn Xi Pa, hội viên phụ nữ phát triển mô hình nuôi dê, còn tại thôn Ly Tôn là mô hình nuôi lợn nái tuần hoàn.

Cùng với các mô hình sinh kế là những sản phẩm mang đặc trưng địa phương như nếp tím than Tà Long - OCOP 3 sao, men lá Pa Nang, chổi đót Klu, chuối lùn bản địa và các sản phẩm chăn nuôi. Đây là những sản phẩm đang được Hội hỗ trợ phát triển trong quá trình tạo sinh kế cho hội viên.

Khi mỗi gia đình có điều kiện và cách làm khác nhau, liên kết giữa các hội viên trở thành một phần trong quá trình phát triển sản xuất. Thay vì chỉ làm riêng lẻ, chị em được khuyến khích liên kết theo tổ, nhóm để cùng sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo nguồn hàng ổn định phục vụ kết nối tiêu thụ.

Từ nguồn vốn ủy thác đến những khoản vốn nhỏ, linh hoạt trong các nhóm VSLA, cách hỗ trợ đang được nối tiếp bằng những mô hình sinh kế và sự liên kết trong sản xuất. Hướng đi mà Hội LHPN xã Đakrông đang tập trung là giúp phụ nữ tiếp cận vốn, đồng thời tạo điều kiện để nguồn vốn được đưa vào sản xuất, hình thành sản phẩm và từng bước nâng cao khả năng tự chủ kinh tế.