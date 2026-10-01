Gắn nguồn lực quốc tế với những ưu tiên phát triển mới của Việt Nam

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ngô Lê Văn và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 250 đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo, đại diện 22 tỉnh, thành phố và gần 100 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đang hoạt động tại Việt Nam.

Định hướng hợp tác gắn liền với các mục tiêu phát triển chiến lược

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ngô Lê Văn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ngô Lê Văn nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trong hành trình đó, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược, đóng vai trò động lực cốt lõi cho nền kinh tế.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả, thiết thực của các tổ chức PCPNN trong hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam.

Bên cạnh nguồn lực tài chính hỗ trợ những địa bàn còn nhiều khó khăn, các tổ chức PCPNN còn mang lại những nguồn lực tri thức, công nghệ quý giá, giúp nâng cao kinh nghiệm quản trị và các mô hình phát triển cộng đồng sáng tạo cho Việt Nam.

Để quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và đồng bộ với các ưu tiên mới của Việt Nam, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đề xuất ba định hướng chiến lược cho giai đoạn tới.

Thứ nhất, gắn kết hoạt động hợp tác với các ưu tiên phát triển của Việt Nam và nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, tập trung vào các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững bên cạnh mảng an sinh xã hội truyền thống.

Thứ hai, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của hợp tác, chú trọng việc tăng cường chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ, đào tạo và nâng cao năng lực cho đối tác Việt Nam; đồng thời nghiên cứu những mô hình hợp tác mới có khả năng huy động sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, tăng cường đối thoại, phối hợp và chia sẻ thông tin, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về quản trị và minh bạch.

Cập nhật chính sách và tạo không gian đối thoại đa chiều

Các đại biểu tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Bên cạnh việc cập nhật các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan, Hội nghị dành thời gian trao đổi, đối thoại và kết nối trực tiếp giữa các bộ, ngành, địa phương với các tổ chức PCPNN.

Tại hai phiên thảo luận chuyên đề, đại biểu đại diện các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức PCPNN đã đi sâu phân tích hai nhóm chủ đề chính “Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Phát triển bền vững kinh tế - môi trường và văn hóa - xã hội”.

Các phiên thảo luận đã diễn ra thẳng thắn, sôi nổi, làm rõ nhu cầu thực tiễn của địa phương cũng như thế mạnh tri thức, công nghệ của các tổ chức PCPNN trong giai đoạn mới.

Kết quả thảo luận không chỉ giúp thống nhất định hướng chuyển đổi từ hỗ trợ nhân đạo truyền thống sang hợp tác phát triển bền vững, mà còn gợi mở nhiều mô hình “ghép cặp” hiệu quả giữa năng lực tài trợ với ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn.

Hải Phòng - Mô hình kết nối địa phương tích cực và hiệu quả

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Anh)

Đặc biệt, lần đầu tiên Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) năm 2026 được tổ chức tại một địa phương, thể hiện quyết tâm đưa các đối tác phát triển đến gần hơn với thực tiễn cơ sở, qua đó tăng cường kết nối giữa nhu cầu phát triển của địa phương với nguồn lực, kinh nghiệm và sáng kiến từ các tổ chức PCPNN.

Hải Phòng là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 11,33% so với cùng kỳ, đứng đầu trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ ba cả nước. Công tác PCPNN được Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quan tâm, xác định là một bộ phận của công tác đối ngoại nhân dân và là nguồn lực bổ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với 68 tổ chức PCPNN đang hoạt động, trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị cam kết viện trợ PCPNN tại thành phố đạt 3.583.498 USD.

Nguồn viện trợ tập trung vào các lĩnh vực thiết thực như an sinh xã hội, giáo dục, y tế, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, bảo trợ xã hội, phát triển cộng đồng và nâng cao năng lực cho các nhóm yếu thế. Trong định hướng giai đoạn 2026–2030, Hải Phòng cũng xác định ưu tiên huy động và định hướng nguồn lực từ các tổ chức PCPNN vào những lĩnh vực như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và an sinh xã hội, gắn nguồn lực hợp tác quốc tế với các mục tiêu phát triển của thành phố.

Thay mặt chính quyền địa phương, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức PCPNN triển khai các chương trình, dự án phù hợp với nhu cầu phát triển của địa phương, đồng thời bảo đảm hiệu quả, thiết thực và phù hợp với các định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Những kết quả hợp tác cụ thể

Trong khuôn khổ Hội nghị, các tổ chức PCPNN ký kết các biên bản ghi nhớ (MoU) với các địa phương Việt Nam, mở rộng hợp tác triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển. (Ảnh: Trung Anh)

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra lễ ký kết một số thỏa thuận hợp tác (MoU) giữa các địa phương và tổ chức PCPNN.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tham gia chương trình khảo sát thực tế tại hai dự án tiêu biểu do tổ chức PCPNN tài trợ tại Hải Phòng.

Tiếp nối những kết quả tích cực của Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức PCPNN lần thứ nhất (tháng 8/2025), Hội nghị Gặp gỡ các tổ chức PCPNN lần thứ hai năm 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả thực chất, tiếp tục mở ra chặng đường hợp tác sâu sắc và bền vững hơn giữa Việt Nam và cộng đồng các tổ chức PCPNN trong giai đoạn phát triển mới.