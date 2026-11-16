Gắn nghiên cứu với thị trường, tạo động lực tăng trưởng mới

Sau nhiều năm làm việc tại Google và Meta, tiến sĩ Bryan Vuong (Vương Bá Quý) quyết định rời các tập đoàn công nghệ lớn để theo đuổi con đường khởi nghiệp, với mong muốn xây dựng những giải pháp bảo mật có khả năng giải quyết các rủi ro mới do AI tạo ra, đồng thời đưa công nghệ do người Việt phát triển tiếp cận thị trường toàn cầu…