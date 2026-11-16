Gắn nghiên cứu với thị trường, tạo động lực tăng trưởng mới
Làm thế nào để nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ chuyển thành sản phẩm, nâng cao năng suất và đóng góp vào tăng trưởng? Khi nghiên cứu còn khó đến với thị trường, việc gắn kết nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp cần thay đổi ra sao? Để làm rõ hơn những vấn đề này, phóng viên Ngọc Ánh phỏng vấn Giáo sư, TS khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/gan-nghien-cuu-voi-thi-truong-tao-dong-luc-tang-truong-moi-246261116165945042.htm