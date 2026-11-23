TS Phan Thanh Minh, Trưởng khoa Khai thác hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam.

Phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại trao đổi với TS Phan Thanh Minh, Trưởng khoa Khai thác hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam về dấu mốc nghiên cứu tâm đắc, bộ tiêu chí Cảng hàng không xanh và định hướng gắn đào tạo với doanh nghiệp.

Thưa ông, nhìn lại hành trình nghiên cứu, đâu là dấu mốc ông tâm đắc nhất và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng mang lại động lực gì?

Tôi tâm đắc nhất với các nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn quản lý hoạt động bay và khai thác cảng hàng không, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2023 về hệ thống phụ trợ dẫn đường vô tuyến mặt đất do tôi chủ trì biên soạn, đã ban hành thành TCVN 14193:2024. Với tôi, nghiên cứu chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo giá trị ứng dụng, nâng cao hiệu quả và tính bền vững cho ngành.

Đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tôi rất vinh dự và trân trọng. Đây là sự ghi nhận nỗ lực của tập thể khoa Khai thác hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam và các đồng nghiệp; tạo động lực để tôi tiếp tục theo đuổi nghiên cứu ứng dụng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo tới giảng viên, sinh viên.

Đề tài cấp Bộ về bộ tiêu chí Cảng hàng không xanh do ông chủ nhiệm xuất phát từ bài toán nào và gồm những nội dung trọng tâm gì?

Ngành hàng không Việt Nam đang phát triển nhanh, trong khi yêu cầu bảo vệ môi trường, giảm phát thải và cam kết phát thải ròng bằng không năm 2050 ngày càng cấp thiết. Hoạt động bảo vệ môi trường tại các cảng chưa đồng đều; thiếu tiêu chí thống nhất, dữ liệu kiểm kê phát thải chưa chuẩn hóa, việc dùng năng lượng tái tạo và quản lý chất thải còn nhiều dư địa cải thiện. Nhóm xây dựng bộ tiêu chí phù hợp Việt Nam, hài hòa thông lệ quốc tế và đề xuất cơ chế chuyển đổi xanh.

Bộ tiêu chí gồm 10 nhóm nội dung: chính sách môi trường; quản lý chất thải rắn; quản lý nước; chất lượng không khí; tiếng ồn; năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả; giảm phát thải khí nhà kính; thích ứng biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học; nghiên cứu và phát triển. Bộ tiêu chí không chỉ đánh giá tuân thủ quy định mà còn đo lường hiệu quả thực chất qua chỉ số định lượng, định tính, hệ thống minh chứng và tham chiếu chuẩn quốc tế như ICAO, IATA, Airport Carbon Accreditation (ACA), LEED, BREEAM.

Trước xu thế chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững, Học viện cần kết hợp nghiên cứu liên ngành công nghệ, kinh tế, quản lý và khai thác; xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm ứng dụng, mở rộng hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp.

Kết quả giúp các cảng tự đánh giá hiện trạng, xác định ưu tiên đầu tư và lộ trình giảm phát thải; cảng mới tích hợp yếu tố xanh từ quy hoạch, thiết kế, còn cảng hiện hữu chuyển đổi phù hợp thực tế.

Thách thức lớn nhất khi triển khai mô hình cảng hàng không xanh tại Việt Nam là gì và cần sự phối hợp ra sao giữa các bên?

Thách thức lớn nhất là sự khác biệt về quy mô, hạ tầng, năng lực quản trị và tài chính giữa các cảng. Cảng lớn có áp lực khai thác cao, công trình phức tạp nên cải tạo đòi hỏi vốn lớn; còn một số cảng nhỏ hạn chế nhân lực chuyên trách, ngân sách và công nghệ. Chuẩn hóa dữ liệu phát thải, giám sát và hoàn thiện chính sách cũng cần quan tâm.

Cần hình thành cơ chế phối hợp ba bên: cơ quan quản lý xây dựng tiêu chuẩn, chính sách khuyến khích; doanh nghiệp khai thác cảng đầu tư, thực hiện và cung cấp dữ liệu; trường đại học, viện nghiên cứu tư vấn, đánh giá và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, cần công cụ tài chính như tín dụng “xanh”, trái phiếu “xanh”, hợp tác công – tư (PPP) để hiện thực hóa mục tiêu.

Trên cương vị Trưởng khoa, ông đưa nghiên cứu vào bài giảng thế nào và nhìn nhận ra sao về hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp?

Nghiên cứu và giảng dạy bổ trợ lẫn nhau: nghiên cứu giúp cập nhật tri thức mới, giảng dạy giúp kiểm chứng và lan tỏa kết quả. Tôi định hướng giảng viên đưa tình huống thực tế, số liệu khai thác, kết quả nghiên cứu vào bài giảng; khuyến khích sinh viên tham gia đề tài, khảo sát thực tế và giải quyết tình huống doanh nghiệp để rèn tư duy phân tích, thích ứng và sáng tạo.

Để đưa kết quả nghiên cứu ra thực tiễn, hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và cơ quan quản lý mang ý nghĩa quyết định. Nhà trường mạnh về tri thức, doanh nghiệp có dữ liệu và nhu cầu thực tế, cơ quan quản lý tạo hành lang pháp lý. Cần chuyển sang hợp tác thực chất qua đề tài đặt hàng, nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ và đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp.

Trước xu thế chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững, những hướng nghiên cứu nào cần ưu tiên và Học viện cần làm gì để phát triển nhà khoa học trẻ?

Cần ưu tiên chuyển đổi số trong quản lý, khai thác hàng không; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; quản trị không lưu thông minh; công nghệ xanh, quản lý phát thải carbon cùng thiết bị bay không người lái và hàng không tầm thấp. Học viện cần kết hợp nghiên cứu liên ngành công nghệ, kinh tế, quản lý và khai thác; xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, phòng thí nghiệm ứng dụng, mở rộng hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp.

Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam trong lễ tốt nghiệp.

Để phát triển nhà khoa học trẻ, Học viện cần tạo môi trường học thuật cởi mở, hỗ trợ đào tạo sau đại học, công bố quốc tế; lập nhóm nghiên cứu chuyên sâu có nhà khoa học giàu kinh nghiệm dẫn dắt, gắn bài toán doanh nghiệp. Thành quả nghiên cứu nên đánh giá qua chất lượng, khả năng ứng dụng và giá trị xã hội, không chỉ số lượng công bố.

Là cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành tại TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam và khoa Khai thác hàng không kỳ vọng đóng góp gì cho đào tạo nhân lực, chuyển đổi xanh và tối ưu khai thác hàng không của thành phố?

Với vai trò là cơ sở đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành hàng không tại TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam, đặc biệt là Khoa Khai thác hàng không, kỳ vọng đóng góp thiết thực vào phát triển nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bay. Trọng tâm là đào tạo đội ngũ nhân lực có năng lực chuyên sâu về quản lý không lưu (ATM), điều hành và tổ chức hoạt động bay, quản lý luồng không lưu, bảo đảm an toàn và tối ưu năng lực khai thác vùng trời, cảng hàng không.

Đồng thời, Học viện đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong dự báo, điều phối và hỗ trợ ra quyết định khai thác. Đặc biệt, quản lý hoạt động bay cần gắn với mục tiêu phát triển hàng không xanh thông qua tối ưu đường bay, giảm thời gian bay chờ, thời gian lăn và tiêu thụ nhiên liệu. Học viện mong muốn trở thành đối tác nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chuyên sâu, đồng hành cùng TPHCM xây dựng hệ thống hàng không hiện đại, an toàn, hiệu quả và bền vững.

Thời gian tới, ông đặt ra mục tiêu nghiên cứu nào và muốn gửi thông điệp gì đến giảng viên trẻ, sinh viên đam mê khoa học?

Tôi tiếp tục phát triển các nghiên cứu ứng dụng về quản lý, khai thác hàng không thông minh, chuyển đổi số, quản trị không lưu hiện đại và phát triển cảng hàng không. Riêng đề tài cảng hàng không xanh, tôi kỳ vọng bộ tiêu chí và đề xuất chính sách tiếp tục hoàn thiện, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và áp dụng thực tiễn.

Với giảng viên trẻ và sinh viên, tôi muốn gửi gắm: “Đừng xem nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ phải hoàn thành, hãy xem đó là hành trình khám phá, sáng tạo và tạo ra giá trị cho xã hội”. Hãy bắt đầu từ những vấn đề nhỏ trong thực tiễn, kiên trì theo đuổi bằng tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm.

Trân trọng cảm ơn ông!

TS Phan Thanh Minh, Trưởng khoa Khai thác hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Xây dựng tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng. Ông chủ trì biên soạn Tiêu chuẩn quốc gia năm 2023 về hệ thống phụ trợ dẫn đường vô tuyến mặt đất (TCVN 14193:2024) và làm chủ nhiệm đề tài cấp Bộ về xây dựng bộ tiêu chí Cảng hàng không xanh.