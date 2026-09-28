Gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu doanh nghiệp

Hai bên đã thỏa thuận hợp tác hướng đến nhiều lĩnh vực trọng điểm như: Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp công nghệ cao; phối hợp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên, tăng cường kết nối giữa sinh viên với doanh nghiệp; giới thiệu và trao đổi các cơ hội chuyển giao công nghệ; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và sản phẩm khoa học. Điểm nhấn của chương trình hợp tác là gắn nghiên cứu khoa học và các sản phẩm khoa học sát với nhu cầu thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV ký kết hợp tác.

Theo PGS, TS Đàm Sao Mai, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh: Lâu nay, việc gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp luôn là một trong những yêu cầu bảo đảm tính thực sự, thực tế, nhất là với các công trình, sản phẩm khoa học. Thỏa thuận hợp tác tiếp tục khẳng định giá trị hai chiều và sự cần thiết hợp tác trong bối cảnh khoa học, công nghệ ngày càng phát triển, đặt ra yêu cầu cao đối với doanh nghiệp, nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và cạnh tranh chất lượng. Việc tăng cường hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo thêm những cơ hội để các kết quả nghiên cứu khoa học được kết nối với nhu cầu thực tiễn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù hợp nhu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ cao.

Trong định hướng phát triển, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn-TNHH MTV xác định mục tiêu hiện đại hóa sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa mô hình quản trị. Việc mở rộng liên kết với đối tác có năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học sẽ tạo thêm nguồn lực để đưa các giải pháp, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Ông Vũ Ngọc Nam, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn-TNHH MTV, chia sẻ: Việc ký kết giữa Tổng công ty và Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh là một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới hợp tác giữa doanh nghiệp với các nhà trường, hướng đến mục tiêu gắn kết đào tạo với thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, tạo thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

Hiện nay, các trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đang tích cực cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia bằng việc kết nối nghiên cứu với nhu cầu doanh nghiệp, xây dựng lộ trình thương mại hóa tri thức; đưa khoa học, công nghệ đến với doanh nghiệp-nơi có nhu cầu sử dụng thực tế. Theo PGS, TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (UEH), năng suất nghiên cứu không chỉ được đo bằng số lượng công bố mà còn bằng giá trị tác động đối với xã hội. Để đưa kết quả nghiên cứu ra thị trường, cần tổ chức tốt việc kết nối với doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển giao và tạo điều kiện để nhà khoa học theo đuổi nghiên cứu lâu dài. Cho nên, cần đẩy mạnh hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp với nhà trường để đưa nghiên cứu khoa học sát với nhu cầu doanh nghiệp, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi.