Viện KH-CNQS đang triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ ở 14 ngành (trong đó có 7 ngành, chuyên ngành đặc thù). Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, đổi mới; các đề tài luận án luôn gắn với nhiệm vụ của Quân đội và định hướng nghiên cứu KHCN của Viện, trong đó chú trọng nghiên cứu cơ bản, công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, phục vụ mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ KHCN trình độ cao của Quân đội. Viện KH-CNQS luôn được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quân huấn-Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) đánh giá là cơ sở đào tạo sau đại học có chất lượng tốt.

Bên cạnh đào tạo trình độ tiến sĩ cho cán bộ trong Quân đội, Viện KH-CNQS còn được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho các đối tượng dân sự là cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước, cán bộ nghiên cứu, giảng viên các trường đại học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Học viên lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyển đổi số phục vụ công tác hậu cần, kỹ thuật tham quan thực tế tại Lữ đoàn 1, Bộ tư lệnh 86 (tháng 5-2026). Ảnh: QUANG HÒA

Đến nay, Viện KH-CNQS đã đào tạo được 380 tiến sĩ; đang quản lý, tổ chức đào tạo gần 100 nghiên cứu sinh là cán bộ KHKT, giảng viên của các cơ quan, đơn vị, cơ sở đào tạo trong và ngoài Quân đội.

Xác định đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn KHKT cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật toàn quân, phục vụ khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, đặc biệt là các loại vũ khí mới được trang bị trong Quân đội là nhiệm vụ quan trọng, Viện KH-CNQS luôn bám sát phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, tổ chức triển khai chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Giai đoạn 2021-2026, Viện đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng chuyên môn KHKT với 96 chuyên đề cho gần 500 cán bộ kỹ thuật thuộc nhiều đầu mối trong toàn quân. Qua đó trang bị cho học viên những kiến thức KHKT mới, phục vụ trực tiếp quá trình khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhận biết và xử lý các tình huống kỹ thuật trong thực tiễn; kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác kỹ thuật; các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe bộ đội trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu... Nội dung, chất lượng bồi dưỡng được học viên và các đơn vị sử dụng cán bộ đánh giá cao. Riêng năm 2026, Viện đã tổ chức giảng dạy 38 chuyên đề bồi dưỡng chuyên sâu cho hàng trăm cán bộ kỹ thuật toàn quân. Đặc biệt, lần đầu tiên Viện KH-CNQS phối hợp với Cục Kỹ thuật quân, binh chủng (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức bồi dưỡng kiến thức về khí tài quang điện tử thế hệ mới cho cán bộ chuyên ngành khí tài quang toàn quân, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa các loại khí tài quang học, quang điện tử thế hệ mới trong Quân đội.

Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ KHCN trình độ cao phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, Viện KH-CNQS đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Đến nay, Viện đã có 14 cán bộ được công nhận chức danh GS, 80 cán bộ được công nhận chức danh PGS. Nhiều GS, PGS của Viện đã trở thành những nhà khoa học uy tín, đầu ngành; một số GS tham gia các hội đồng GS ngành, liên ngành trong nhiều năm. Riêng giai đoạn 2020-2025, có 6 cán bộ của Viện được công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh PGS. Hiện nay, 23 cán bộ nghiên cứu, đồng thời là giảng viên của Viện đang được quy hoạch phát triển chức danh GS, PGS đến năm 2030. Viện cũng triển khai nhiều giải pháp, đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đột phá phát triển KHCN, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.

Có được những kết quả đáng khích lệ nêu trên, trước hết là do Đảng ủy, Ban giám đốc Viện KH-CNQS luôn chú trọng quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục-đào tạo; đồng thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với đó, Viện KH-CNQS đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy. Đội ngũ giảng viên của Viện đều là những cán bộ nghiên cứu khoa học có trình độ tiến sĩ, giàu kinh nghiệm. Phát huy thế mạnh là cơ sở nghiên cứu KHCN quân sự đa ngành, hiện nay, Viện có hệ thống cơ sở vật chất tương đối hiện đại, đồng bộ với 22 phòng thí nghiệm chuyên sâu, hàng chục phòng thí nghiệm chuyên môn cùng hệ thống phòng học chuyên dùng, phòng học chức năng, thư viện... Viện KH-CNQS đang tiếp tục được đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị; tập trung biên soạn, cập nhật, đa dạng hóa hệ thống giáo trình, tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.