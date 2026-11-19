Ngày 19/11, tại Hà Nội, Cục Kết cấu Hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước với cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Đưa nghiên cứu khoa học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp là yêu cầu cần thiết nhằm đưa hoạt động đào tạo, nghiên cứu gắn với thực tiễn.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển hạ tầng.

Theo PGS.TS Vũ Ngọc Anh, sau khi hợp nhất hai Bộ (Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải), phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng được mở rộng, đặt ra những yêu cầu mới về đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng.

Đây cũng là cơ hội để Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát huy thế mạnh đào tạo các chuyên ngành cấp nước, thoát nước, kỹ thuật và môi trường đô thị, đồng thời mở rộng đào tạo nhân lực phục vụ phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó có đường sắt tốc độ cao.

Đề cập đến định hướng hợp tác, Hiệu trưởng Vũ Ngọc Anh cho rằng, hai đơn vị cần tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ và thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới trong quản lý hạ tầng.

Trọng tâm là phát huy năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, chuyên gia, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn của cơ quan quản lý để giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển đô thị.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình thông tin công trình (BIM) và các giải pháp chuyển đổi số cần được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng cơ chế, chính sách, hướng dẫn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho địa phương.

PGS.TS Vũ Ngọc Anh kỳ vọng chương trình hợp tác sẽ mở cơ hội để giảng viên, sinh viên tham gia các nhiệm vụ nghiên cứu, tiếp cận công nghệ mới, đồng thời đưa kết quả khoa học công nghệ vào phục vụ công tác quản lý và phát triển hạ tầng.

Hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật theo tốc độ đô thị hóa

Từ góc độ cơ quan quản lý Nhà nước, ông Tạ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Kết cấu Hạ tầng xây dựng cho rằng, tốc độ đô thị hóa nhanh đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và nâng cao năng lực quản lý hạ tầng.

Theo ông Vinh, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, nghĩa trang và không gian ngầm là những lĩnh vực trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, hệ thống quy định hiện hành chưa theo kịp sự phát triển của đô thị.

Ông Tạ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Kết cấu Hạ tầng xây dựng nhấn mạnh việc hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đáp ứng tốc độ đô thị hóa.

Dẫn chứng về cấp nước, Cục trưởng cho biết, tổng công suất cấp nước đô thị trên cả nước hiện đạt khoảng 13,2 triệu m³/ngày đêm, tỷ lệ thất thoát, thất thu khoảng 15%, tỷ lệ người dân đô thị được cấp nước tập trung đạt 95%.

Trong khi đó, cả nước có khoảng 90 nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất thiết kế khoảng 2,064 triệu m³/ngày đêm, nhưng công suất thực tế thông qua đấu nối mới đạt khoảng 1,063 triệu m³/ngày đêm.

Những con số này cho thấy yêu cầu tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đào tạo nhân lực để giải quyết các vấn đề về thoát nước, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường đô thị.

Đề cập đến công tác hoàn thiện thể chế, ông Tạ Quang Vinh cho biết, Cục đang xây dựng dự án Luật Cấp, thoát nước, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 12/2026.

"Hệ thống thể chế hiện nay chưa theo kịp tốc độ phát triển đô thị. Vì vậy, việc xây dựng Luật Cấp, thoát nước là yêu cầu cần thiết nhằm khắc phục những bất cập, tạo hành lang pháp lý phù hợp với thực tiễn quản lý và phát triển hạ tầng", ông Vinh nhấn mạnh.

Bên cạnh cấp, thoát nước, quản lý và khai thác không gian ngầm cũng là lĩnh vực cần được quan tâm nghiên cứu. Theo Cục trưởng, trong điều kiện quỹ đất ngày càng hạn chế, các đô thị cần thay đổi tư duy phát triển, coi không gian ngầm là nguồn tài nguyên quan trọng để khai thác, sử dụng hiệu quả.

Một vấn đề khác được ông Vinh đề cập là yêu cầu cập nhật hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với xu hướng phát triển đô thị thông minh.

Dẫn chứng từ thực tiễn, Cục trưởng đặt vấn đề về việc hệ thống cấp nước, thoát nước được đầu tư theo quy chuẩn hiện hành đã đáp ứng yêu cầu của đô thị thông minh hay chưa. Tương tự, công nghệ chiếu sáng tự động, sử dụng năng lượng mặt trời hay cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi cũng đòi hỏi những tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp.

Cục trưởng Tạ Quang Vinh và PGS.TS Vũ Ngọc Anh đại diện hai đơn vị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

"Chúng tôi rất cần sự hợp tác của đội ngũ giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và tốc độ phát triển đô thị hiện nay", ông Vinh chia sẻ.

Cũng từ yêu cầu đó, ông Tạ Quang Vinh cho biết, đã chủ động đề xuất thiết lập chương trình hợp tác với nhà trường, nhằm hình thành đầu mối phối hợp thường xuyên trong triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đào tạo nhân lực.

Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế với Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), hai bên có thể mở rộng cơ hội trao đổi chuyên môn, nghiên cứu, thực tập và tiếp cận công nghệ mới cho sinh viên.

Đại diện Cục Kết cấu Hạ tầng xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng các đại biểu tham dự lễ ký kết hợp tác ngày 19/11.

Là cựu sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, ông Tạ Quang Vinh bày tỏ mong muốn chương trình hợp tác được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ thiết thực, phát huy năng lực nghiên cứu của nhà trường và tạo thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Tạ Quang Vinh và PGS.TS Vũ Ngọc Anh đại diện hai đơn vị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng GIS, BIM, công nghệ bản sao số trong quản lý hạ tầng; nghiên cứu các giải pháp cấp, thoát nước, chống ngập úng, xử lý nước thải và khai thác không gian ngầm.

Đồng thời, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý hạ tầng kỹ thuật tại địa phương, đặc biệt là cấp xã; tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu, thực tập và tiếp cận các công nghệ mới.

Kim Thoa