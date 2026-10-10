Gắn nghiên cứu công nghệ năng lượng với nhu cầu doanh nghiệp

Quang cảnh chương trình Cơ hội hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm chiến lược. (Ảnh: HÀ LINH)

Tại chương trình, các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi định hướng nghiên cứu, nhu cầu công nghệ và giải pháp tăng cường chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Trần Thọ, Viện trưởng Viện Công nghệ năng lượng cho biết, qua 26 năm hình thành và phát triển, Viện Công nghệ năng lượng đã thúc đẩy hợp tác liên ngành, từng bước trở thành địa chỉ nghiên cứu và hợp tác tin cậy của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp. Các đối tác chiến lược đồng hành cùng Viện trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển công nghệ. Kế thừa nền tảng của các thế hệ đi trước, các thế hệ trẻ của Viện đang tiếp tục đóng góp trí tuệ vào tương lai năng lượng xanh và bền vững của đất nước.

Trong hợp tác “ba nhà”, Viện gắn các hướng nghiên cứu với nhu cầu sản xuất và thị trường. Trong mối liên kết này, Nhà nước tạo cơ chế thúc đẩy phát triển công nghệ; Viện đóng góp năng lực nghiên cứu, đào tạo; doanh nghiệp tham gia triển khai ứng dụng và thương mại hóa kết quả. Sự phối hợp này giúp Viện tập trung nguồn lực phát triển các sản phẩm chiến lược, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước.

Triển lãm các sản phẩm công nghệ nhân sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh HÀ LINH)

Thời gian qua, các hướng nghiên cứu, phát triển sản phẩm của Viện tập trung vào năng lượng xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống giao thông thông minh, phương tiện không người lái, công nghệ chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm, công nghệ xử lý môi trường... Trong đó, nhiều công nghệ được chuyển giao cho doanh nghiệp, địa phương, được xã hội đánh giá cao.

“Chúng tôi tiếp tục xác định mục tiêu xây dựng Viện trở thành một trung tâm có uy tín về nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đóng góp cho sự phát triển của Đại học Bách khoa và của đất nước. Viện đang xây dựng các định hướng nghiên cứu chiến lược như công nghệ năng lượng và tiết kiệm năng lượng, trong đó tập trung vào công nghệ năng lượng mới và năng lượng tái tạo…”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Trần Thọ chia sẻ.

Để tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn bằng công nghệ hiện đại, góp phần tăng trưởng cho kinh tế-xã hội, Viện Công nghệ năng lượng mong muốn được đồng hành cùng các chương trình nghiên cứu của Nhà nước có tính bền vững, lâu dài để có các chuỗi sản phẩm; được tư vấn, hỗ trợ xây dựng mô hình hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời được đầu tư cơ sở vật chất có tính liên ngành cho nghiên cứu.

Ghi nhận những kết quả chuyển giao công nghệ của Viện Năng lượng công nghệ, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển giao công nghệ, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò tiếp nhận, ứng dụng kết quả nghiên cứu để tạo ra sản phẩm phục vụ thị trường. Thời gian qua, hành lang pháp lý về chuyển giao công nghệ đã được bổ sung, hoàn thiện; chính sách hỗ trợ của Nhà nước không chỉ dành cho nghiên cứu mà còn tập trung vào ứng dụng công nghệ. Đây là điều kiện thuận lợi để Viện Công nghệ năng lượng đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao và đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Tại sự kiện, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, công nghệ năng lượng gắn với những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển của Việt Nam, trong đó chuyển đổi xanh là một nội dung không thể thiếu. Chuyển đổi xanh cũng là một định hướng chung của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong những năm tới, sẽ thấy rõ hơn những chuyển biến của Đại học Bách khoa Hà Nội theo hướng này, cùng với mục tiêu xây dựng một đại học dựa trên nền tảng đại học số thông minh và phát triển bền vững.

Đại học Bách khoa Hà Nội mong muốn lãnh đạo Viện Công nghệ năng lượng, các nhà khoa học chia sẻ, đóng góp ý kiến cho hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, qua đó, tiếp tục lan tỏa giá trị của Đại học Bách khoa Hà Nội, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của đất nước.

Tại sự kiện, một số doanh nghiệp ký các thỏa thuận hợp tác, đặt hàng các nhà khoa học của Viện Công nghệ năng lượng giải quyết các bài toán thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp.