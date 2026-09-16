Gắn nghị quyết với hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu được quán triệt quan điểm chỉ đạo, điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá trong triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Theo đó, nội dung quán triệt tập trung vào các định hướng chiến lược như: Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; tổ chức không gian và phát triển vùng trong giai đoạn mới.

Đại biểu dự Hội nghị.

Đối với nội dung về công tác xây dựng Đảng, Hội nghị nhấn mạnh yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới chiến lược công tác tư tưởng và đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh cũng triển khai dự thảo một số chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 142-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm cơ sở để các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt nghị quyết, chỉ thị tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương cụ thể hóa các nội dung được quán triệt vào thực tiễn theo phương châm: Gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc học tập nghị quyết phải gắn với hành động thực tế và có thước đo cụ thể, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Để làm được điều đó, đồng chí yêu cầu người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo nhằm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương thực sự trở thành hành động tự giác, lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân.