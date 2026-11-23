Các cán bộ Mặt trận thực hành sử dụng AI tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức.

Chuyển đổi để thích ứng nhanh với yêu cầu mới

Trước yêu cầu đổi mới công tác Mặt trận trong tình hình mới, cán bộ Mặt trận không chỉ cần thành thạo các công cụ, nền tảng số để tiếp nhận, xử lý thông tin, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, mà quan trọng hơn là phải biết phân tích, chuyển hóa dữ liệu thành những quyết sách và hành động cụ thể; từ đó lựa chọn nội dung, phương thức vận động sát thực tiễn từng địa bàn, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực thích ứng, tư duy đổi mới và kỹ năng thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận. Vì vậy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2026 cho khoảng 600 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Theo bà Bùi Huyền Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các lớp bồi dưỡng không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có “bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, sáng tạo, hành động”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn hoạt động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cũng xác định chuyển đổi số là quá trình đổi mới liên tục và không có điểm dừng. Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, Mặt trận tỉnh chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, mở rộng các nền tảng tương tác với người dân. Qua đó, từng bước đưa công nghệ trở thành công cụ kết nối, lắng nghe và tập hợp ý kiến nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, công nghệ không thay thế cán bộ Mặt trận mà giúp họ gần dân, sát dân và hiểu dân hơn. Trong mô hình tổ chức mới, cán bộ Mặt trận cần hình thành tư duy làm việc dựa trên dữ liệu, chủ động tương tác trên môi trường số, đồng thời nâng cao kỹ năng đối thoại, thuyết phục, tập hợp và tạo đồng thuận xã hội.

Kết hợp năng lực số và năng lực vận động

Sự kết hợp giữa năng lực số và năng lực vận động sẽ quyết định khả năng thích ứng, hiệu quả hoạt động và vị thế của Mặt trận trong giai đoạn mới. Theo TS Lê Mậu Nhiệm - nguyên Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam, đời sống, tâm tư, nhu cầu và phản ứng xã hội ngày càng được biểu hiện trên môi trường số. Người dân tiếp nhận thông tin, thảo luận chính sách, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và hình thành cộng đồng quan tâm trên nhiều nền tảng.

Điều đó mở ra khả năng nghe dân rộng hơn và nhanh hơn, nhưng cũng làm gia tăng thông tin sai lệch, phản ứng cảm tính, phân cực và nguy cơ vi phạm quyền riêng tư.

“Văn kiện Đại hội XI MTTQ Việt Nam yêu cầu cán bộ Mặt trận giữ “3 gần: Gần dân - gần cơ sở - gần không gian số”; đồng thời “xây dựng, vận hành hiệu quả các nền tảng số để nhân dân có thể phản ánh, kiến nghị, góp ý mọi lúc, mọi nơi; phát triển Cổng Mặt trận số 24/7”. Đây là sự mở rộng phương thức dân vận chứ không phải thay thế dân vận trực tiếp. Công nghệ chỉ có ý nghĩa khi giúp Mặt trận tiếp cận được nhiều nhóm hơn, rút ngắn thời gian phản hồi, theo dõi minh bạch việc giải quyết kiến nghị và củng cố niềm tin của nhân dân” - TS Lê Mậu Nhiệm cho hay.

Ông Nhiệm cho rằng, năng lực số không chỉ là khả năng sử dụng thiết bị, phần mềm văn phòng hoặc tham gia họp trực tuyến. Đối với cán bộ Mặt trận, đó là khả năng lựa chọn và sử dụng công nghệ, dữ liệu, nền tảng truyền thông để thực hiện đúng chức năng đại diện, tập hợp, vận động, giám sát và phản biện xã hội.

Mặt khác, theo ông Nhiệm năng lực số không thay thế năng lực vận động nhân dân; năng lực vận động nhân dân cũng không thể phát huy đầy đủ nếu cán bộ đứng ngoài không gian số. Hai nhóm năng lực phải được phát triển như một chỉnh thể: biết dùng công nghệ để nghe dân rộng hơn, dùng dữ liệu để hiểu dân sâu hơn, dùng đối thoại để tạo đồng thuận và dùng cơ chế theo dõi để bảo đảm phản ánh của nhân dân được trả lời.

Trên cơ sở đó, TS Lê Mậu Nhiệm đề xuất áp dụng khung năng lực gồm nhiều hợp phần, trong đó năng lực số và năng lực vận động nhân dân được đan xen trong toàn bộ quy trình công tác. Đặc biệt, việc đánh giá năng lực, tổ chức bồi dưỡng phải xuất phát từ khoảng trống cụ thể của từng người. Không nên đồng nhất năng lực số với tuổi trẻ hoặc đồng nhất kinh nghiệm vận động với thâm niên. Có cán bộ lớn tuổi am hiểu sâu cộng đồng nhưng cần hỗ trợ công nghệ; có cán bộ trẻ thành thạo nền tảng nhưng cần rèn luyện khả năng lắng nghe và xử lý quan hệ xã hội.