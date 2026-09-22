Gần một nửa ứng viên "Xe của năm 2027" đến từ Trung Quốc

Danh sách ứng viên cho giải Xe của năm 2027 (World Car of the Year 2027) vừa được công bố, với 56 mẫu xe đến từ nhiều thị trường. Trong số này có 27 mẫu thuộc các thương hiệu Trung Quốc, chiếm gần một nửa danh sách.

Con số này phần nào cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ của các hãng xe Trung Quốc trên thị trường quốc tế. Nếu tính thêm những mẫu xe thuộc các thương hiệu có liên hệ sở hữu với Trung Quốc, số lượng còn lớn hơn. Chẳng hạn, Volvo EX60 cũng xuất hiện trong danh sách, trong khi Volvo thuộc Geely của Trung Quốc.

Nhóm 27 mẫu xe Trung Quốc trong danh sách năm nay trải rộng từ BYD, Changan, Chery, Geely đến các thương hiệu xe điện như Deepal, Leapmotor, XPeng và Zeekr.

Xe Hyundai

Danh sách gồm BYD Ti7, Changan Nevo Q05, Chery Q, Deepal S05, Deepal S07, Exeed Exlantix ET, Exeed RX, GAC Aion UT, GAC Aion V, Geely EX2, Geely Starray EM-i, iCAUR v23, Jetour G700, Jetour T2, Leapmotor B10, Leapmotor C10, Leapmotor T03, Lepas L6 EV, Lepas L8 PHEV, Lynk & Co 900, Onvo L90, XPeng G6 2026 Edition, XPeng L03, XPeng P7+ và Zeekr 8X.

MG4 EV Urban cũng nằm trong nhóm này. Mẫu xe mang thương hiệu MG có nguồn gốc Anh nhưng hiện thuộc sở hữu hoàn toàn của SAIC Motor, tập đoàn ô tô Trung Quốc.

Phần còn lại của danh sách có sự góp mặt của nhiều thương hiệu quen thuộc như BMW, Buick, Chevrolet, Cupra, DS, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Renault, Subaru, Volkswagen và Volvo.

Một điểm đáng chú ý khác là tất cả các mẫu xe giành giải "Xe của năm" từ năm 2021 đến nay đều là xe thuần điện.

Volkswagen ID.4 giành giải năm 2021, tiếp đến là Hyundai Ioniq 5 năm 2022, Hyundai Ioniq 6 năm 2023, Kia EV9 năm 2024, Kia EV3 năm 2025 và BMW iX3 năm 2026.

Danh sách ứng viên năm 2027 tiếp tục có nhiều mẫu xe điện, từ các thương hiệu Trung Quốc cho tới những hãng xe lâu năm của châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc các mẫu xe điện chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng số 56 ứng viên không được nêu cụ thể trong thông tin được công bố.

Xe BMW

Để đủ điều kiện tham gia "World Car of the Year", 1 mẫu xe phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định. Xe phải có sản lượng tối thiểu 10.000 chiếc mỗi năm, có mức giá thấp hơn nhóm xe sang tại thị trường chính và được bán tại ít nhất 2 thị trường lớn thuộc 2 châu lục trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2026 đến 19/3/2027.

Ngoài ra, mẫu xe phải là sản phẩm hoàn toàn mới hoặc được nâng cấp ở mức đáng kể.

Đây là mùa giải thứ 23 của "World Car Awards". Khoảng 100 giám khảo ô tô đến từ nhiều quốc gia sẽ trực tiếp lái thử những mẫu xe đủ điều kiện trong quá trình đánh giá, dự kiến kéo dài đến tháng 1/2027.

Top 10 sẽ được công bố vào ngày 5/1/2027. Sau đó, các giám khảo tiếp tục lái thử và bỏ phiếu để xác định mẫu xe chiến thắng. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố vào ngày 24/3/2027, tại Triển lãm ô tô quốc tế New York.

Với việc gần một nửa danh sách hiện tại thuộc các thương hiệu Trung Quốc, mùa giải World Car of the Year 2027 sẽ là một cuộc cạnh tranh có sự hiện diện đáng kể của nhóm sản phẩm đến từ đất nước tỷ dân.

Nguồn: Autoblog