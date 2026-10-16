Gần một nửa người dân Mỹ chật vật chi trả chi phí sinh hoạt

Gánh nặng tài chính tập trung chủ yếu ở nhóm người trưởng thành có thu nhập thấp. Gần 3/4 số người thuộc nhóm này cho biết gặp khó khăn khi chi trả tiền thực phẩm, nhà ở, chăm sóc y tế và đi lại hằng ngày, trong khi tỷ lệ này ở nhóm thu nhập cao chỉ là 13%.

Khoảng một nửa số người có thu nhập thấp cho biết không thể thanh toán một số hóa đơn hằng tháng. Đáng chú ý, 77% không có đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt trong ba tháng nếu xảy ra tình huống khẩn cấp.

Tình trạng này làm gia tăng lo ngại về kinh tế trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Lạm phát kéo dài và giá xăng tăng cao, được cho là có liên quan đến cuộc chiến tại Iran, tiếp tục gây sức ép lên ngân sách của nhiều hộ gia đình.

Một nghiên cứu khác của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy, cử tri đảng Dân chủ có xu hướng cho rằng tình trạng bất bình đẳng kinh tế tại Mỹ nghiêm trọng hơn, với tỷ lệ gần gấp đôi so với cử tri đảng Cộng hòa.

Những số liệu này phản ánh áp lực chi phí sinh hoạt và sự phân hóa về điều kiện kinh tế giữa các nhóm thu nhập tại Mỹ.