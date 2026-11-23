Quang cảnh Lễ khai giảng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Bùi Văn Lương nhấn mạnh: Sau sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu quản lý, điều hành ngày càng cao, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, năng lực và trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Đồng chí đề nghị, các học viên xác định đúng mục đích, động cơ học tập; coi việc học tập lý luận chính trị là nhu cầu tự thân và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời gắn lý luận với nghiên cứu thực tiễn.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Lễ khai giảng.

Đồng chí cũng đề nghị Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục phối hợp với Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đổi mới phương thức giảng dạy, đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các học viên dự Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K73.B08.

Lớp học có 55 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý được các đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ tỉnh giới thiệu. Trong khóa học, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học.

Trước đó, các học viên đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Nhà trường.

Qua đó, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn và vận dụng lý luận vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.