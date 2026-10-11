Gắn lý luận với thực tiễn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thừa ủy quyền của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng trao chứng nhận cuộc thi cho các cá nhân thuộc Học viện Biên phòng đoạt giải vòng chấm sơ khảo cuộc thi cấp toàn quân. Ảnh: Tuấn Khang

Khẳng định sức lan tỏa trong toàn quân

Năm 2026, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bước sang năm tổ chức thứ sáu. Qua mỗi lần tổ chức, hoạt động này ngày càng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, giảng viên, phóng viên, học viên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân. Từ những bài viết chính luận ban đầu, nội dung dự thi nay được thể hiện trên nhiều loại hình báo chí và truyền thông như báo in, báo điện tử, tạp chí, phát thanh, truyền hình và video clip. Sự thay đổi đó phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện môi trường thông tin có nhiều biến chuyển.

Trong Quân đội, Cuộc thi lần thứ sáu được phát động từ ngày 9/3/2026, triển khai từ cơ sở đến các đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng. Toàn quân có 144.848 tác phẩm, tăng 2.320 tác phẩm so với năm 2025. Trong đó, báo in, báo điện tử có 65.185 tác phẩm; tạp chí 74.289 tác phẩm; phát thanh 1.843 tác phẩm; truyền hình 1.255 tác phẩm và video clip 2.276 tác phẩm. Ngoài số lượng gửi theo hệ thống tổ chức trong Quân đội, hơn 5.000 tác phẩm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân đội còn được gửi thông qua Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh ủy, thành ủy.

Từ những chủ trương lớn của Đảng nhiều tác giả đi sâu phân tích những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng, lý luận; đồng thời nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Đáng chú ý, một số bài viết đã chuyển từ cách trình bày thiên về khẳng định sang phân tích, lý giải những vấn đề nảy sinh trong đời sống chính trị, xã hội. Qua đó, các luận cứ phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được thể hiện cụ thể và thuyết phục hơn.

Cùng với việc mở rộng phạm vi, yêu cầu đối với khâu tuyển chọn, thẩm định cũng được đặt ra chặt chẽ hơn. Các tác phẩm cấp toàn quân trải qua ba vòng: sàng lọc, sơ khảo và chung khảo. Sau vòng sơ khảo, những bài có chất lượng được tiếp tục hoàn thiện trước khi bước vào vòng chung khảo và lựa chọn gửi dự thi cấp Trung ương. Đối với tác phẩm báo chí, tạp chí, việc kiểm tra nội dung, số lượng từ và mức độ trùng lặp được thực hiện bằng phần mềm chuyên dụng ngay từ vòng sàng lọc.

Kết quả, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao 12 giải A, 24 giải B, 44 giải C và 65 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả; đồng thời tặng Bằng khen cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia cuộc thi.

Qua sáu lần tổ chức, đây không còn là một hoạt động mang tính phong trào đơn thuần mà đã trở thành diễn đàn để cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, người làm công tác tuyên truyền và những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở thể hiện chính kiến, đưa những vấn đề từ thực tế vào bài viết. Từ đó, yêu cầu đối với người viết cũng ngày càng rõ hơn: phải phát hiện đúng vấn đề, có năng lực nghiên cứu, lập luận chặt chẽ và lựa chọn cách thể hiện phù hợp với từng đối tượng tiếp nhận.

Dấu ấn từ thực tiễn công tác biên phòng

Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi trong toàn lực lượng, tập trung tuyển chọn những bài viết có chất lượng để gửi dự thi cấp toàn quân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hoằng Trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn ngư dân quét mã QR "Hòm thư ẩn danh tố giác tội phạm", một cách làm cụ thể từ thực tiễn cơ sở, góp phần tạo nguồn chất liệu cho công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Từ 338 tác phẩm của các cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức chấm, đánh giá qua các vòng. Ngay ở vòng sàng lọc, Tổ thư ký sử dụng phần mềm kiểm tra chuyên sâu để đối chiếu nội dung trùng lặp và số lượng từ đối với các bài thuộc thể loại báo, tạp chí, qua đó lựa chọn những tác phẩm đáp ứng thể lệ để đưa vào chấm sơ khảo.

Kết quả, 70 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải A, B, C và Khuyến khích được đề nghị tặng Giấy chứng nhận và tiền thưởng. Cùng với đó, 19 tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả thuộc Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Học viện Biên phòng, Trường Trung cấp 24 Biên phòng và Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố được lựa chọn gửi dự thi cấp toàn quân.

Một điểm nổi bật trong số các bài viết của Bộ đội Biên phòng là sự kết hợp giữa những vấn đề chính luận đang được quan tâm với những câu chuyện, cách làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh các chủ đề về Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát triển đất nước trong giai đoạn mới, nhiều tác giả tập trung khai thác hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng "thế trận lòng dân" ở khu vực biên giới được nhìn nhận không chỉ ở góc độ hoạt động thực tiễn mà còn gắn với những vấn đề lớn hơn về xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố niềm tin của nhân dân. Một số bài viết có cách lựa chọn vấn đề mới, phương pháp thể hiện linh hoạt, tạo được sự chú ý thay vì trình bày theo lối nghị luận một chiều.

Lợi thế của Bộ đội Biên phòng còn nằm ở đặc thù công tác thường xuyên gắn với cơ sở. Quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm; đối ngoại biên phòng; xây dựng cơ sở chính trị; giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội... đều là những lĩnh vực chứa đựng nhiều vấn đề có thể khai thác dưới góc nhìn chính luận. Nếu biết phát hiện những vấn đề có tính khái quát từ những việc làm cụ thể ở cơ sở, các bài viết về công tác biên phòng sẽ tránh được cách thể hiện chung chung, đồng thời tạo được dấu ấn riêng. Đây là nguồn tư liệu quan trọng để cán bộ, giảng viên, phóng viên và những người làm công tác tuyên truyền trong lực lượng tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, lập luận và thể hiện.

Trong số những bài viết được lựa chọn từ lực lượng, hai tác phẩm của cán bộ Học viện Biên phòng đã vượt qua vòng sơ khảo cấp toàn quân, được đưa vào vòng chung khảo và gửi tham dự cuộc thi cấp toàn quốc. Tác phẩm thứ nhất là “Chuyển hóa “Bốn kiên định” thành hành động quyết liệt - Thước đo bản lĩnh, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”, thể loại tạp chí của Đại tá Trần Nhật Nam, Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Biên phòng. Tác phẩm thứ hai là “Nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam hiện nay”, thể loại tạp chí của Đại tá Nguyễn Xuân Thanh, Phó Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Biên phòng. Cả hai tác phẩm đều được trao giải Khuyến khích tại cuộc thi cấp toàn quân. Kết quả này ghi nhận sự đầu tư, trách nhiệm của các tác giả, đồng thời phản ánh vai trò của Học viện Biên phòng trong nghiên cứu, giảng dạy và tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để Bộ đội Biên phòng nâng cao chất lượng tác phẩm, lựa chọn cách thể hiện phù hợp, đưa thực tiễn biên giới đến gần hơn với công chúng.