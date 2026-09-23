Gắn kết yêu thương và bồi đắp nét đẹp văn hóa qua ngày hội Trung thu

Đông đảo các em học sinh hào hứng tham gia các hoạt động Trung thu truyền thống tại sân trường

Sự kết hợp giữa âm thanh vang dội của tiếng trống, tiếng chiêng và những điệu múa uyển chuyển, dứt khoát của lân sư rồng khiến sân trường bùng nổ trong tiếng reo hò của các em nhỏ

Hình ảnh Chú Cuội và Chị Hằng duyên dáng do chính các thầy cô giáo Trường Tiểu học Phúc Diễn hóa trang

Không chỉ mang không khí Trung thu truyền thống đến sân trường, "Chú Cuội - Chị Hằng" phiên bản thầy cô còn đưa ngày hội lên không gian mạng. Hoạt động livestream sự kiện giúp các bậc phụ huynh không thể tham dự trực tiếp vẫn có thể theo dõi và đồng hành cùng con em mình

Hoạt động giao lưu giúp các em nhỏ hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử và các nét đẹp văn hóa của Tết Trung thu xưa

Đại diện nhà trường trao tặng những phần quà Trung thu ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những món quà thiết thực là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em vững bước vươn lên trong học tập

Từng nét tỉ mỉ trên mâm cỗ truyền thống được các em nhỏ tự tin giới thiệu, thể hiện sự am hiểu về nét đẹp văn hóa Tết Trung thu xưa

Với sự tự tin và hồn nhiên, các em học sinh lớp 2A3 đã giới thiệu về ý nghĩa mâm cỗ Trung thu của lớp mình, từ hình ảnh Bác Hồ đến ngôi nhà yêu thương, khiến ban giám khảo vô cùng ấn tượng

Ban giám khảo hội thi chấm điểm các mâm cỗ dựa trên tiêu chí thẩm mỹ, sự sáng tạo và tính truyền thống

Mâm cỗ Trung thu đậm chất truyền thống với sự xuất hiện không thể thiếu của chiếc đèn ông sao quen thuộc

Không chỉ trang trí đẹp mắt, mâm cỗ Trung thu còn giáo dục lòng hiếu học cho học sinh thông qua hình ảnh Tiến sĩ giấy truyền thống

Không khí chấm thi thêm phần hào hứng khi Ban giám khảo nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt, đầy bất ngờ từ các thành viên trong từng lớp học

Sự phong phú và đa dạng trong cách bài trí mâm cỗ Trung thu phản ánh sự đầu tư công phu, khéo léo cũng như tinh thần đoàn kết của tập thể các lớp

Kết hợp hài hòa giữa nét đẹp văn hóa truyền thống và sự sáng tạo

Hoa quả được tỉa thành các con vật ngộ nghĩnh

Sự kết hợp tài hoa giữa nét đẹp nghệ thuật cắt tỉa hoa quả và sự ngây thơ tuổi học trò qua những con vật ngộ nghĩnh trên mâm cỗ

Qua đôi bàn tay khéo léo của các bậc phụ huynh và học sinh, những quả táo đã biến hóa thành các con vật vô cùng ngộ nghĩnh, sinh động

Cận cảnh chú ếch được tạo hình từ quả su su

Tiết mục biểu diễn thổi sáo tài năng của em học sinh thu hút sự chú ý và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng rộn ràng từ thầy cô, bạn bè

Khoảnh khắc Ban giám khảo vui vẻ hòa cùng màn đón tiếp độc đáo, rực rỡ sắc màu từ các em nhỏ

Các mâm cỗ được đầu tư công phu, sáng tạo nhưng vẫn giữ trọn vẹn nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam

Sự xuất hiện của gói cốm thu truyền thống không chỉ làm phong phú thêm mâm cỗ đêm Rằm mà còn giáo dục các em nhỏ về nét văn hóa ẩm thực tinh tế của Thủ đô

Việc đưa bông lúa nếp làm cốm vào trang trí mâm cỗ giúp các em học sinh hiểu thêm về nét đẹp lao động và nguồn cội của nét văn hóa ẩm thực Hà Thành

Không giấu được niềm tự hào, các cô giáo tranh thủ lưu lại những hình ảnh mâm cỗ Trung thu rực rỡ sắc màu

Nét sáng tạo đầy tự hào của thầy và trò khi lồng ghép hình ảnh bản đồ Tổ quốc cùng hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa vào mâm cỗ đêm Rằm

Khoảnh khắc gắn kết đầy ấm áp giữa nhà trường và gia đình, thể hiện sự đồng hành chăm lo cho các em học sinh trong ngày hội "Vui hội trăng rằm"

Chuỗi hoạt động phong phú trong ngày hội đã mang đến cho các em nhỏ một Tết Trung thu truyền thống vô cùng ý nghĩa và trọn vẹn

Em nhỏ trong tà áo nâu sòng đơn giản, hóa thân thành nhân vật chú Cuội quen thuộc trong câu chuyện cổ tích thích thú hướng về ống kính máy ảnh

Sự hiện diện và ánh mắt rạng rỡ của các bậc phụ huynh chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự đồng hành khăng khít giữa gia đình và nhà trường, cùng vun đắp cho các em một tuổi thơ trọn vẹn tình yêu thương