Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11 của Chi bộ Tân Đồng 4, Đảng ủy xã Trấn Yên.

Buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026 là sự kiện đặc biệt với các đảng viên và tập thể Chi bộ thôn Tân Đồng 4, Đảng bộ xã Trấn Yên bởi sự tham dự của đồng chí đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác của Tỉnh ủy.

Gắn với các buổi sinh hoạt chi bộ là những lần tiếp xúc với cơ sở của người đứng đầu cấp ủy tỉnh, qua đó nắm chắc tình hình để có định hướng lãnh đạo sát thực tiễn.

Đến sớm và mong chờ buổi sinh hoạt diễn ra, các đảng viên phấn chấn, hồ hởi bởi những mong muốn của người dân, đảng viên của chi bộ hôm nay sẽ được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp ghi nhận. Với tập thể Chi bộ, sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng trực tiếp từ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trở thành kim chỉ nam cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia ý kiến với Chi bộ Tân Đồng 4.

Sau phần khai mạc buổi sinh hoạt thường kỳ, Bí thư Chi bộ Lục Thị Năng giới thiệu một cách tự tin: Sau sáp nhập thôn vào tháng 7/2026, Chi bộ Tân Đồng 4 có 44 đảng viên. Về tình hình thôn Tân Đồng 4, toàn thôn có 208 hộ dân với 1.036 nhân khẩu, đồng bào Dao chiếm 98,8%. Thu nhập bình quân của người dân Tân Đồng 4 liên tục tăng lên, đến nay đạt 68 triệu đồng/năm, cả thôn chỉ còn 3 hộ nghèo.

Đảng viên Chi bộ Tân Đồng 4 thảo luận tại buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026.

Tại phần thảo luận, mạnh dạn giơ tay đăng ký phát biểu, đảng viên Lý Văn Hành đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đề nghị cấp ủy chi bộ kiến nghị với Đảng ủy cấp trên có chính sách phát triển quế hữu cơ, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp tiêu thụ, chế biến quế với khâu sản xuất nguyên liệu”.

Anh Hành lý giải rằng, thôn Tân Đồng 4 có thế mạnh về trồng quế với tổng diện tích 485 ha, mỗi năm người dân thu 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá quế bấp bênh, có thời điểm sản phẩm khó tiêu thụ nên rất cần sự quan tâm xây dựng chính sách, nhất là việc liên kết theo chuỗi giá trị trên cơ sở kết hợp “4 nhà” để cây quế phát triển bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà lưu niệm Chi bộ Tân Đồng 4

Đảng viên Đặng Văn Trung lại bày tỏ niềm vui khi tuyến đường liên thôn từ Tân Đồng 2 tới Tân Đồng 4 nối với thôn Yên Thái vừa hoàn thành việc mở rộng bề mặt từ 3 lên 5 mét đã phát huy hiệu quả cao. Đề xuất của anh Trung là địa bàn còn một số tuyến đường khá nhỏ, hẹp, nhà văn hóa có quy mô chưa tương xứng. Đề nghị cấp ủy, chi bộ có phương án huy động nguồn lực để nâng cấp những công trình này.

Thêm một số ý kiến thảo luận, tất cả đều được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lắng nghe và ghi nhận đầy đủ. Nhận xét về buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự chuẩn bị của Chi ủy và tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên Chi bộ Tân Đồng 4.

Trường mầm non Tân Đồng nhận quà lưu niệm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong lần Đoàn công tác của Tỉnh ủy nắm bắt tình hình tại cơ sở.

Người đứng đầu cấp ủy tỉnh bày tỏ vui mừng và biểu dương Chi bộ đã làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, lãnh đạo Nhân dân khai thác lợi thế tự nhiên cho mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố chủ quan, khách quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ định hướng nhiệm vụ với cấp ủy, chi bộ và các đảng viên là tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là việc nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên.

Chi bộ có cần nghị quyết sát hơn, lấy nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là trọng tâm, lấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân là nền tảng. Đó cũng là nền tảng để xây dựng thôn xã hội chủ nghĩa, xã Trấn Yên đạt tiêu chí “xã, phường xã hội chủ nghĩa”.

Trước khi dự buổi sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Tân Đồng 4, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đã tới dự sinh hoạt tại Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, Chi bộ Tổ dân phố số 10 thuộc Đảng ủy phường Âu Lâu…

Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Tổng hợp, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy.

Mỗi buổi dự sinh hoạt với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, người đứng đầu cấp ủy tỉnh đều có những nhận xét và định hướng nhiệm vụ cụ thể với các đảng viên và tập thể chi bộ. Như tại buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9/2026 với các đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 10 thuộc Đảng ủy phường Âu Lâu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đề nghị các đảng viên phải đoàn kết, nêu gương, trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt thường kỳ tại Chi bộ Tổ dân phố số 10, Đảng ủy phường Âu Lâu.

Với tập thể Chi bộ Tổ dân phố số 10 là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, hiệu quả, cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, có trách nhiệm cao với Nhân dân. Việc ban hành nghị quyết của Chi bộ phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và có kiểm tra, đánh giá.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là một trong những nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, Đảng bộ tỉnh với phương châm gần dân, sát cơ sở.

Chi bộ Tổ dân phố số 10, Đảng ủy phường Âu Lâu nhận quà của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Dự sinh hoạt thường kỳ với các đảng viên chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở, Thường trực Tỉnh ủy nắm sát thực tiễn, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và người dân để có những định hướng, chỉ đạo sát sao, nhất là nhiệm vụ xây dựng đảng, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Người đứng đầu cấp ủy tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tại chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã gắn kết giữa các cấp ủy, giữa tổ chức đảng với Nhân dân, qua đó bồi đắp niềm tin, ý chí của quần chúng với sự lãnh đạo của Đảng.

Hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng có thể được đo đếm từ những chuyển biến tại cơ sở và niềm tin của quần chúng Nhân dân. Dự sinh hoạt với các đảng viên chi bộ cơ quan, chi bộ nông thôn không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tỉnh mà còn tạo xung lực, nguồn khích lệ đặc biệt với cơ sở trong giai đoạn mới.