Các đại biểu hai nước Việt Nam-Lào chụp ảnh kỷ niệm cùng ảnh Bác tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 23/11, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Viêng Chăn, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và Học viện Mỹ thuật quốc gia Lào tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm tranh “Di sản Văn hóa Việt Nam và Lào qua hội họa.”

Tham dự buổi lễ về phía Lào có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lào Bounleua Phandanouvong; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Khonsavanh Somphaxay; Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào Sakhone Phommalath; Giám đốc Học viện Mỹ thuật quốc gia Lào Khamsouk Keovongsay; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Lào.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan Việt Nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, các đơn vị đồng tổ chức, cơ quan báo chí, các nghệ sỹ, họa sỹ, thầy cô giáo, học sinh, sinh viên và công chúng yêu nghệ thuật hai nước.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi,” khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn sức mạnh nội sinh và cầu nối tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết triển lãm là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hai nước, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm khẳng định trong giai đoạn hai nước tiếp tục làm sâu sắc nội hàm quan hệ “gắn kết chiến lược,” văn hóa chính là dòng chảy bền bỉ nuôi dưỡng, kết nối và trao truyền tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào qua các thế hệ.

Triển lãm được tổ chức nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), năm đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, 80 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), đồng thời là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2027), 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam (18/7/1977- 18/7/2027) và Năm Đoàn kết Hữu nghị và Gắn kết Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2027.

Các tác phẩm tranh nghệ thuật đặc sắc được trưng bày tại Triển lãm tranh “Di sản Văn hóa Việt Nam và Lào qua hội họa.” (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Không gian trưng bày giới thiệu 50 tác phẩm hội họa đặc sắc của các họa sỹ hai nước. Trong đó, phía Việt Nam giới thiệu 28 tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần thứ II năm 2025, do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức.

Các tác phẩm khai thác đề tài di sản văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán và đời sống dân tộc với nhiều chất liệu, kỹ thuật phong phú như sơn mài, lụa, sơn dầu, acrylic, bột màu, màu nước, bút sắt cùng các kỹ thuật đồ họa khắc gỗ, khắc cao su, khắc kim loại và in độc bản.

Phía Lào giới thiệu 22 tác phẩm do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Học viện Mỹ thuật quốc gia Lào tuyển chọn, khắc họa di sản văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, nếp sống từ Bắc chí Nam cùng vẻ đẹp giản dị, lòng nhân ái, hiếu khách và tinh thần yêu hòa bình của con người “đất nước Triệu Voi” qua các chất liệu sơn dầu, acrylic và đồ họa.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, các nghệ sỹ Chi hội Di sản Văn hóa Bắc Sông Cầu - Quan họ Phương Nam đã trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc, góp phần tạo nên không gian giao lưu văn hóa gần gũi, đậm đà bản sắc.

Là điểm nhấn trong công tác ngoại giao văn hóa của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, triển lãm góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, tạo không gian giao thoa nghệ thuật và tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng và bạn bè quốc tế đến tham quan tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào đến hết ngày 29/11/2026./.