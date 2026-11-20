Tại phường Đồng Xoài (thành phố Đồng Nai), tinh thần ấy được hiện thực hóa khi gắn kết chặt chẽ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Chương trình Giao lưu văn hóa cộng đồng khu phố Bưng Sê (phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai) tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, gắn kết chặt chẽ các tầng lớp Nhân dân.

Nét đẹp văn hóa đặc trưng

Xác định rõ người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, hệ thống Mặt trận cùng chính quyền các cấp tại địa phương đang từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hướng mạnh về từng khu dân cư. Vào tối ngày 18/11, không gian Nhà văn hóa khu phố Bưng Sê (phường Đồng Xoài) rộn ràng. Chương trình giao lưu văn hóa cộng đồng diễn ra trong không khí tưng bừng, ấm áp nghĩa tình. Đây không đơn thuần là sân chơi để các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm biểu diễn, mà còn là một không gian văn hóa thu nhỏ tại địa phương.

Tại đây, những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu, những nhạc cụ độc đáo mang hơi thở núi rừng, hay hương vị đậm đà của các món ăn truyền thống được bà con nâng niu trưng bày, sẻ chia với tất cả niềm tự hào. Khi ánh lửa trại được thắp lên giữa sân nhà văn hóa, người Kinh, người S’tiêng, người Tày, người Nùng, người Khmer… cùng nắm chặt tay nhau, nhịp nhàng bước chân theo tiếng sạp gõ rộn ràng, cùng cất cao lời ca tiếng hát ngợi ca quê hương, đất nước.

Bí thư Đảng ủy phường Đồng Xoài Vũ Văn Mười và Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài Dương Hoài Pha tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ tham gia chương trình.

Trước đó tháng 6/2026, tại không gian Nhà văn hóa khu phố Bưng Sê, UBND phường Đồng Xoài đã tổ chức thành công Chương trình giao lưu văn hóa cồng chiêng. Sự kiện ấy đã kết nối Câu lạc bộ cồng chiêng khu phố Bưng Sê với các Câu lạc bộ văn hóa S’tiêng Bình Phước, Câu lạc bộ văn hóa S’tiêng Tà Cuông đến từ phường Tân Khai… Đằng sau những màn trình diễn là những cuộc gặp gỡ chân tình giữa các nghệ nhân cao tuổi và lớp trẻ kế cận, nơi những bí quyết chỉnh chiêng, những điệu múa cổ truyền được tận tình chỉ dạy, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa các địa phương trên địa bàn thành phố.

Ông Phùng Văn Quáng, trưởng khu phố Bưng Sê chia sẻ, khu phố được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ khu phố Bưng Sê cũ cùng một phần địa bàn phía Bắc Quốc lộ 14 của khu phố Tân Thành 7 và khu phố Tân Thành 8. Sự kiện sáp nhập địa giới hành chính này đã mở ra một không gian phát triển mới, đồng thời hội tụ một cộng đồng dân cư đa dạng với 5 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong tổng số hơn 800 hộ dân có khoảng 489 hộ dân tộc Kinh, 124 hộ dân tộc S’tiêng, 119 hộ dân tộc Nùng, 72 hộ dân tộc Tày và 3 hộ dân tộc Khmer.

Sự đa dạng về thành phần dân tộc, phong tục, tập quán từng được xem là thử thách trong công tác quản lý và vận động quần chúng nhưng dưới sự phối hợp nhịp nhàng của Chi bộ, Ban điều hành khu phố và Mặt trận cơ sở, sự khác biệt ấy lại trở thành chất xúc tác tạo nên nét đẹp văn hóa đặc trưng, phong phú cho Bưng Sê. Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, khu phố đặc biệt chú trọng duy trì hoạt động của Câu lạc bộ cồng chiêng và Câu lạc bộ hát Then. Những tiếng đàn tính dìu dặt hòa cùng điệu hát Then mượt mà của đồng bào Tày, Nùng quyện với tiếng cồng chiêng vang vọng của người S’tiêng đã tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh, gắn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo phường Đồng Xoài (thành phố Đồng Nai) tham quan gian hàng ẩm thực của các dân tộc tại khu phố Bưng Sê.

Chứng kiến những đổi thay tích cực của quê hương, ông Điểu Ngọc Hải (một người có uy tín tại khu phố Bưng Sê) phấn khởi tâm sự, sự quan tâm sát sao của chính quyền phường Đồng Xoài đã tiếp thêm động lực cho đồng bào trong việc gìn giữ văn hóa của cha ông. Với ông, niềm vui lớn nhất không chỉ là được nghe tiếng chiêng ngân vang trong các dịp lễ hội, mà là nhìn thấy ánh mắt say mê của thế hệ trẻ khi tiếp cận với văn hóa truyền thống. Ông gửi gắm trọn vẹn niềm tin và hi vọng những giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào tiếp tục được nâng niu, trao truyền qua nhiều thế hệ, để bản sắc dân tộc mãi tỏa sáng, không bao giờ bị mai một trước những tác động của nhịp sống hiện đại.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Lan (một người dân sinh sống lâu năm tại địa phương), những chương trình giao lưu văn hóa do khu phố và phường tổ chức thực sự đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích giúp người dân giải tỏa căng thẳng, nâng cao đời sống tinh thần, mà quan trọng hơn là nó đóng vai trò như một sợi dây kết nối lòng người. Thông qua việc cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật, mỗi người dân đều cảm nhận rõ sự đồng cảm, gắn bó giữa các dân tộc, vùng miền đang cùng chung sống dưới một mái nhà chung.

Chú trọng công tác truyền dạy, tạo sự kế thừa vững chắc

Ông Dương Hoài Pha, Chủ tịch UBND phường Đồng Xoài cho biết, toàn phường hiện có 19 dân tộc anh em cùng sinh sống; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 9% dân số. Mỗi cộng đồng dân tộc khi đến với Đồng Xoài đều mang theo một kho tàng di sản tinh thần riêng biệt, từ nghệ thuật cồng chiêng, hát Then, đàn tính cho đến những bộ trang phục truyền thống, nhạc cụ dân tộc và văn hóa ẩm thực đặc sắc. Sự hội tụ đa sắc màu ấy đã bồi đắp nên một diện mạo văn hóa phong phú, giàu bản sắc cho phường Đồng Xoài hôm nay.

Tại phường Đồng Xoài (thành phố Đồng Nai), văn hóa không chỉ được nhìn nhận như một di sản tĩnh tại để trưng bày, mà trở thành “sợi tơ” bền chặt, kết nối trái tim, xóa nhòa mọi khoảng cách về vùng miền, dân tộc.

Để công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, địa phương tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng. Trong đó, các nghệ nhân dân gian, các câu lạc bộ, đội, nhóm văn nghệ cùng toàn thể nhân dân tiếp tục là những ngọn lửa giữ nhiệt, tích cực duy trì các hoạt động sinh hoạt văn hóa tại cơ sở, đặc biệt chú trọng công tác truyền dạy cho thế hệ trẻ để tạo sự kế thừa vững chắc. Khu phố Bưng Sê cần tiếp tục phát huy thế mạnh đặc thù của một khu dân cư với nhiều dân tộc cùng sinh sống, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ hiện có, gắn việc gìn giữ bản sắc văn hóa với mục tiêu xây dựng khu phố đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, phường Đồng Xoài tập trung nguồn lực để khai thác tối đa công năng của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa xây dựng thêm nhiều khu vui chơi, điểm tập luyện thể dục thể thao khang trang; tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Từ những đêm lửa trại bập bùng ở khu phố Bưng Sê đến tầm nhìn chiến lược của chính quyền phường Đồng Xoài, có thể thấy khi văn hóa được đặt đúng vị trí, được trân trọng và nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của cộng đồng, nó sẽ hóa thành sức mạnh nội sinh. Sức mạnh ấy không chỉ bảo vệ những giá trị truyền thống khỏi nguy cơ phai nhạt, mà còn kết tinh thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ để phường Đồng Xoài nói riêng và thành phố Đồng Nai nói chung vững vàng vươn mình phát triển, xứng đáng là miền đất đáng sống, nghĩa tình và giàu bản sắc.