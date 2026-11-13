Gắn kết tình thầy trò qua bộ đôi ca khúc tri ân nhà giáo Việt Nam

Đây là hai sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung viết về đạo lý tôn sư trọng đạo và tình thầy trò thiêng liêng. Hai tác phẩm mang hai sắc thái nghệ thuật khác biệt nhưng hòa quyện, khắc họa trọn vẹn hình ảnh người thầy qua lăng kính của sự trải nghiệm trưởng thành và cả thế giới trong sáng của tuổi học trò.

Ca khúc "Lời tri ân" gửi đến các thầy cô giáo.

Ca khúc “Lời tri ân” mang âm hưởng trang trọng, sâu lắng của người đã trưởng thành nhìn lại chặng đường đã qua. Tác phẩm do tốp ca nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thể hiện, với phần lĩnh xướng của nghệ sĩ Bùi Trang.

Ca khúc gửi lời tri ân đến thầy cô giáo trên bục giảng, đồng thời mở rộng biên độ cảm xúc đến đấng sinh thành – “những người thầy đầu tiên”, “cô giáo đầu đời” đã dìu dắt mỗi bước chân con người từ thuở tấm bé.

Ca khúc "Lời tri ân" có sự lĩnh xướng của giọng ca soprano Bùi Trang. Ảnh: V.Hà

Với ca khúc “Ơn thầy cô mến thương”, tác phẩm đưa người nghe trở về thế giới hồn nhiên, tươi vui của lứa tuổi học trò qua sự thể hiện trong sáng của tốp ca học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục. Viết ở nhịp với giai điệu rộn ràng, ca khúc điểm xuyết những hình ảnh quen thuộc của tuổi học sinh như niềm vui đến lớp, trang sách mở ra chân trời, nét chữ nắn nót hay phấn trắng vương trên tóc thầy.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bộc bạch, cảm hứng sáng tác về đề tài nghề giáo xuất phát từ chính truyền thống gia đình. Cha anh từng là giáo viên Vật lý, mẹ là giáo viên Toán, còn người bạn đời hiện công tác tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Những gắn bó gần gũi ấy giúp anh có nhiều suy ngẫm và tình cảm dành cho nghề giáo.

Ca khúc "Ơn thầy cô mến thương" được thể hiện bởi những giọng ca trong trẻo của học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục.

Đảm nhận phần lĩnh xướng quan trọng trong ca khúc “Lời tri ân”, giọng ca soprano Bùi Trang (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam) cho biết, khi thể hiện tác phẩm, chị nhớ lại những năm tháng học trò và hình ảnh các thế hệ học sinh dưới mái trường. Bằng giọng hát thính phòng cùng cách thể hiện trữ tình, sâu lắng, Bùi Trang góp phần truyền tải tình cảm của tác phẩm đến người nghe.

Việc lựa chọn hai nhóm biểu diễn thuộc hai thế hệ tạo nên sự giao hòa giữa những cảm xúc đã lắng đọng theo năm tháng và tình cảm hồn nhiên của tuổi học trò. Nếu tốp ca nữ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam gửi gắm lòng biết ơn từ góc nhìn của những người trưởng thành, thì tốp ca học sinh lại cất lên lời tri ân trong trẻo, chân thành.

Hai ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt dịp này là món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các thầy cô giáo, đồng thời nhắc mỗi chúng ta về cội nguồn tri thức và trách nhiệm gìn giữ, lan tỏa những giá trị nhân văn trong đời sống hôm nay.