Gắn kết tình quân dân trong chương trình 'Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo'

Ngày 17.10, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với công tác dân vận, đồng thời trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Thượng tá Phan Thanh Hải, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 trực tiếp phổ biến những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Thượng tá Phan Thanh Hải, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) trao đổi tại chương trình

Đây là hoạt động thuộc chương trình dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, hướng đến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào kiến thức cơ bản về biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ và vai trò của lực lượng Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.

Bên cạnh đó, người dân được phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Thủy sản năm 2017, trong đó nhấn mạnh những quy định liên quan đến phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đối với hoạt động khai thác thủy sản, nội dung hướng dẫn nhận biết ranh giới, phạm vi các vùng biển được chú trọng, giúp ngư dân nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động phòng tránh vi phạm trong quá trình khai thác hải sản, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững.

Tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ngư dân, giáo dân và những hộ có hoàn cảnh khó khăn

Để người dân thuận tiện tìm hiểu, tra cứu sau hội nghị, cán bộ, chiến sĩ còn phát các tờ rơi, sách pháp luật, tài liệu và sổ tay tuyên truyền. Qua đó, những quy định pháp luật được truyền tải bằng hình thức gần gũi, giúp người dân từng bước nâng cao nhận thức và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống.

Không chỉ chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chương trình còn thể hiện sự gắn bó giữa lực lượng Cảnh sát biển với nhân dân địa phương thông qua các hoạt động an sinh xã hội.

Dịp này, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy số 2 phối hợp với chính quyền xã Đông Lộc trao 30 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ngư dân, giáo dân và những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân xã Đông Lộc tham dự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật do lực lượng Cảnh sát biển phối hợp tổ chức

Những phần quà góp phần động viên các gia đình, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đối với người dân, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Minh Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc, ghi nhận ý nghĩa của hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và sự đồng hành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với địa phương.

Ông Võ Minh Thế đề nghị người dân tiếp tục phát huy tinh thần chủ động tìm hiểu, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nhất là trong hoạt động khai thác thủy sản và công tác phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, góp phần xây dựng địa phương ổn định, an toàn.

Thông qua hoạt động tuyên truyền kết hợp dân vận, chương trình góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, phát huy vai trò của cộng đồng trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam với chính quyền và nhân dân xã Đông Lộc.