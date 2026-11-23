Đại tá Vũ Kim Tấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phát biểu tại liên hoan. Ảnh: Khánh Toàn

Liên hoan văn nghệ quần chúng giữa các địa phương khu vực biên giới biển với các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên tổ chức ngày 19/11, tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Tham gia liên hoan có 10 đội văn nghệ, gồm 8 đội đến từ các xã khu vực biên giới biển và 2 đội thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên, với 18 tiết mục. Nội dung các chương trình tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Hưng Yên; tình yêu biển, đảo và hình ảnh người chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia…

Cùng với đó, các chương trình hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết cộng đồng và trách nhiệm của người dân trong xây dựng, bảo vệ quê hương. Thông qua các hình thức biểu diễn văn nghệ, những nội dung tuyên truyền về biển, đảo, về xây dựng đời sống văn hóa được chuyển tải gần gũi, tạo thêm sự kết nối giữa các thôn, tổ dân phố với đơn vị Biên phòng trên địa bàn.

Tiết mục hát, múa “Hành khúc Biên phòng” do Đồn Biên phòng Cửa Lân dàn dựng, biểu diễn tại liên hoan. Ảnh: Khánh Toàn

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên tham gia với đội văn nghệ do Đồn Biên phòng Cửa Lân phụ trách và đội văn nghệ do Đồn Biên phòng Trà Lý chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, Hải đội Biên phòng 2. Đây là dịp để các đơn vị phát huy vai trò của những hạt nhân văn nghệ, đưa hình ảnh người lính quân hàm xanh và tình cảm gắn bó với nhân dân đến với sân khấu quần chúng.

Một cảnh trong tiểu phẩm “Điểm tựa vùng biên” do Đồn Biên phòng Trà Lý phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và Hải đội Biên phòng 2 dàn dựng, biểu diễn. Tiểu phẩm đoạt giải Nhất tiết mục tại liên hoan. Ảnh: Khánh Toàn

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba toàn đoàn; đội văn nghệ xã Thái Thụy đoạt giải Nhất toàn đoàn. Đối với các tiết mục, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 9 giải Nhì và 8 giải Ba. Tiểu phẩm “Điểm tựa vùng biên” của Đồn Biên phòng Trà Lý, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và Hải đội Biên phòng 2 xuất sắc đoạt giải Nhất tiết mục.

Ban Tổ chức Liên hoan trao giải toàn đoàn cho đại diện các đội văn nghệ tham gia liên hoan. Ảnh: Khánh Toàn

Liên hoan là hoạt động cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên trong công tác văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới biển giai đoạn 2026 - 2030. Qua giao lưu, các đội có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động văn nghệ, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực cho phong trào ở địa phương, đơn vị.

Từ sự gặp gỡ trên sân khấu, liên hoan góp phần khuyến khích bộ đội và nhân dân cùng tham gia sáng tạo, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa; tiếp thêm động lực cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Những hoạt động giao lưu từ cơ sở cũng góp phần bồi đắp sự gắn bó quân dân, phát huy trách nhiệm chung trong xây dựng, quản lý và bảo vệ khu vực biên giới biển.